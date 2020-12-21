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Koronavirüs Yeni mutasyon B117 virüsü nedir, belirtileri nelerdir?
TÜRKİYE

Yeni mutasyon B117 virüsü nedir, belirtileri nelerdir?

Koronavirüs tüm dünyayı sarmışken korkutan açıklama geldi. İngiltere’den dünyaya yayılan ve yüzde 70 oranında daha bulaşıcı olduğu belirtilen mutant virüs endişeye neden oluyor. İngiltere ile karşılıklı uçuşlar dururken, "VUI - 202012/01” adlı varyasyonun görüldüğü ülke sayısı da 5’e yükseldi. Peki yeni mutasyon B117 virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken, virüsün İngiltere'de mutasyona uğraması büyük paniğe neden oldu. Virüslerin mutasyona uğraması kulağa korkunç gelse de bilim insanları bunu doğal bir süreç olarak yorumluyor. Uzmanlar, İngiltere'de görülen mutasyonun yeni olmadığına dikkat çekiyor.

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İLK KEZ GEÇEN EYLÜL AYINDA TESPİT EDİLDİ

“VUI - 202012/01” adı verilen yeni tür, ilk olarak Eylül ayında İngiltere’nin Kent şehrinde tespit edildi. Çoğunlukla Güney İngiltere'de olmak üzere, yeni türün binden fazla doğrulanmış vakası olduğu belirtildi.

Mutasyon paniği
DÜNYA
Mutasyon paniği

NEREDEN GELDİ?

Varyant alışılmadık derecede yüksek oranda mutasyona uğradı. “VUI - 202012/01” adlı mutasyonu araştıran Birleşik Krallık Covid-19 Genomics UK Konsorsiyumu (COG-UK) üyeleri, virüsün genetik yapısında meydana gelen "17 değişikliği" ortaya çıkardıklarını söyledi.

  • Araştırmacılara göre en olası açıklama ise, mutasyonun bağışıklık sistemi zayıflamış ve virüsü yenemeyen bir hastada ortaya çıkmış olması görünüyor.

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MUTASYONA UĞRAYAN VİRÜS HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere’de ortaya çıkan koronavirüsün daha bulaşıcı yeni bir türünün Hollanda, Danimarka ve Avustralya’da da tespit edildiğini duyurdu. Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika, İsviçre, Fransa, Hollanda gece yarısından itibaren İngiltere ile karşılıklı uçuşları durdurdu.

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YENİ VARYANT HAKKINDA NELER BİLİYORUZ?

Bilim insanları yeni tip koronavirüs (SARS- Cov-2) de dahil olmak üzere tüm koronavirüslerin sürekli mutasyona uğradığını ve yeni varyantın ortaya çıkmasının beklenmedik olmadığını söyledi.

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