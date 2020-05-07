Yeni normalin 4 kuralı: Kalabalık oluşturmamak, mutlaka maske takmak, sosyal mesafeyi korumak ve hijyene uymak

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Levent Yamanel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, normalleşme sürecini açıklarken ilk kez ifade ettiği ‘yeni normal’ döneminde uygulanacak kuralları anlattı. Prof. Dr. Yamanel, vatandaşların virüs tedbirleri kapsamında önlemlerini gevşetmemesi uyarısında bulundu.

AŞI VEYA İLACA KADAR DEVAM

Yamanel, “Kesinlikle bireysel kurallarımızı gevşetmememiz gerekiyor. Zaten alınan esnetme kararlarında da temel kurallar kaldı. Kalabalık oluşturmamak, mutlaka maske takmak, sosyal mesafeyi korumak ve hijyene uymak; yeni normalin kaçınılmaz 4 kuralı. ‘Yeni normal’ kurallarından aşının bulunup ya da çok etkin bir ilacın bulunup bağışıklığın global bir şekilde oluşmasından sonra vazgeçilebilir. Ondan dolayı ‘yeni normal’ kurallarını bu süreye kadar korumamız gerekir” diye konuştu.

YENİ PİKLER GÖREBİLİRİZ

Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını dile getiren Yamanel, “Eğer etkin bir aşı ya da etkin bir tedavi yöntemi bulunamadıktan veya global bir bağışıklık olmadıktan sonra bizim mutlaka AVM’ler de açılsa, okullar da açılsa mutlaka sosyal mesafeyi korumamız lazım, izolasyona, maske takmaya ve hijyen kurallarına dikkat etmemiz lazım. Eğer biz bu temel kurallara uyarsak herhangi bir artış olacağını düşünmüyorum. Ama bu temel kuralları gevşetirsek o zaman yeni pikler ve vaka sayılarında artış görebiliriz” dedi. Vaka ve ölüm oranlarındaki düşüşe dikkat çeken Yamanel, “Bu doğrultuda yoğun bakıma giren hasta sayılarımız, entübe hasta ve vefat eden hasta sayılarımız azalıyor. Bunlar çok mutluluk verici şeyler. Bunlar artık piki, platoyu gördüğümüz, azalma evresine girdiğimizi gösteren bulgular. Bu durum mutluluk verici; fakat bunun rehavet yaratmaması gerekiyor. Mutlaka tedbirlere devam etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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KORONAVİRÜS Uyarılara rağmen İstiklal Caddesi yine kalabalık

YAKIN ZAMANDA OLACAK

Yamanel, dünyada ve Türkiye’de koronavirüse karşı yürütülen aşı çalışmalarına ilişkin şunları söyledi: “Aşı çalışmaları bütün ülkelerde hızlıca devam ediyor ve aşı için de büyük bir yarış var. Bizim ülkemizde de çok ciddi aşı çalışmaları var. Özellikle İngiltere, Rusya ve Almanya’da çok ciddi bir şekilde aşı çalışmaları var ve bunların da bir kısmı insan çalışmalarına geçti. Bu nedenle ümitliyiz. Güzel çalışmalar yakın zamanda olacaktır.”

Mücadelede ilk dönemi tamamladık

Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Türkiye’miz koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemi tamamlamıştır” dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantıda, Kovid-19 ile mücadelede son durum ile normalleşme sürecinde atılacak adımlar görüşüldü. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalar yaptı. Toplantıda virüsün tanısı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeler değerlendirildiğini ifade eden Bakan Koca şunları söyledi:

İLK DÖNEMİ TAMAMLADIK

“Gösterdiğimiz azim sürüyor, sürecek. Türkiye’miz koronavirüs ile mücadelede ilk dönemi tamamlamıştır. Dünyada salgının hızı kesilebilmiş değil. Türkiye’de vaka sayısı 4 haftada en yüksek sayıya ulaşarak düşüşe geçti. 29 Nisan’da günlük test sayımız 43 bin 498’e ulaştı. 29 Nisan 2020 koronavirüs ile mücadelemizde birinci dönemi geride bıraktığımız tarihtir.”

OYNAT 00:00 Sağlık Bakanı Koca: Türkiye çapında 150 bin kişi örneklem yöntemiyle taranacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Koca, TÜİK'le yapılan çalışma kapsamında, Türkiye çapında 150 bin kişinin örneklem yöntemiyle taranacağını bildirdi. BiP'te paylaş

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KONTROL ALTINA ALDIK

“Bu hafta ilk kez iyileşen hasta sayımız, mevcut koronavirüs hasta sayımızı aştı. Salgını kontrol altına aldığımızın kanıtıdır. Türkiye koronavirüs ile mücadelesinde birinci dönemi tamamlamıştır. Bunun altını çizmeye çalıştım. İkinci dönemin ilk günlerindeyiz. Tedbirlere uymak başarının garantisidir. Tedbirsiz davranmak koronavirüsün ortadan kalktığını varsaymaktır. Virüsü taşıyan insanların tamamının izole olduğunu düşünmek büyük yanılgıdır. Virüs şu an aramızda dolaşmaya devam ediyor. Virüs bindiğiniz asansörde, beklediğiniz durakta, markette, kalabalık caddede karşınıza çıkabilir. Bunu bilemezsiniz. Hiç tanımadığını taşıyıcıdan hastalığı alabilirsiniz. Salgın kontrol altına alınmıştır, virüs ile ilgili gerçekler değişmemiştir.”

OYNAT 02:02 Sağlık Bakanı Koca: Salgın kontrol altına alınmıştır ama virüsle ilgili gerçekler değişmemiştir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Koca, 'Türkiye korona virüsle mücadelesinde ilk etabı tamamlamıştır. Artık ikinci dönemdeyiz. Başarı yine koşullara bağlıdır. Tedbir almak başarının garantisidir. Tedbir zorunludur çünkü tehdit devam etmektedir. Salgın kontrol altına alınmıştır ama virüsle ilgili gerçekler değişmemiştir' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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EN BÜYÜK ORTAK OLAY

“Başlayan yeni dönem tipik bir normalleşme dönemi değildir. Kısıtların biraz esnediği dönemdir. Kısmen özgürleşmektir. Yeni dönem, tedbirler ile özlemlerin sentezidir. Bu ödül büyük ödül değildir. Kontrolün kaybı ikinci dalganın habercisi olacaktır. Bunu birçok ülkede gördük. Mevcut şartlar salgın kontrol altına alınmıştır. Öngörülerimiz daha somuttur. Ancak koronavirüs tehdidi ortadan kalkmış değildir. Risk varlığını daha uzun süre sürdürecek. Koronavirüs olayı 60 milyondan fazla insanın hayatını kaybetti 2. Dünya Savaşı’nın ardından dünyanın yaşadığı en büyük ortak olaydır.”

SAĞDUYU GÖSTERMELİYİZ

“Normal hayata dönüş tüm dünyada yanlış bulunmaktadır. Biz bu fikri benimsemek zorundayız. Normale dönüş konuşulsa da esasında normale dönmüyoruz. Yeni hayatın normalini oluşturuyoruz. Yeni normal için sağduyu ve motivasyon göstermeliyiz. Salgın hastalık karşısındaki kazanımlarımızı korumalıyız. Birinci dönemde hedefimiz hastalığı kontrol altına almaktı. Bazı kısıtları gevşettiğimiz yeni döneme isim vermeyi önemli buluyorum. Bu isim kontrollü sosyal hayattır.”

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OYNAT 01:57 Sağlık Bakanı Koca: Mücadelemiz için fikir verecek isim 'kontrollü sosyal hayat'tır Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Koca, 'Bugüne dek her ne kadar 'normale dönüş' ifadesi yer yer kullanılsa da esasında normale dönmüyoruz. 'Yeni hayatın normalleri'ni oluşturuyoruz. Kontrollü sosyal hayatta iki temel kural var. Birincisi dışarı çıkmamız gerekiyorsa maske kullanacağız, ikincisi sosyal mesafeyi ayarlayacağız' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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İKİNCİ DÖNEMİN STRATEJİSİ

“Kontrollü sosyal hayat ikinci dönemin stratejisidir. Özgür ama tedbirli bir yaşam tarzına geçiyoruz. Kuaföre gidebileceğiz ama önlemlerin alınıp alınmadığına bakacağız. İşimize gidebileceğiz ama yoğunluğa, mesafeye bakacağız. Birincisi dışarı çıkmamız gerekiyorsa maske kullanacağız. Sosyal mesafeyi dikkatli bir şekilde ayarlayacağız. Virüsün solunum ile bulaştığı kesindir. Sosyal mesafesiz maske virüsten korumaya yeterli olmayacaktır. İkisi birbirini tamamlayan iki unsurdur.”

HEDEF 0 VAKADIR

“Kontrollü sosyal hayat sorumluluğun paylaşıldığı bir hayattır. Anlayışlı, sabırlı olmalıyız. Buna öncülük edebiliriz. Test sayımızı düşürmeyeceğiz, filyasyonu sürdüreceğiz. Tedavide tecrübemiz bize yol gösterecek. Sağlık ordumuzla eskisinden daha dikkatli olacağız. Sizden de aynısını bekliyoruz. Hedefimiz 0 vaka, başarıda istikrardır. Başarabileceğimizi biliyoruz.”

Restoranlar açılmayacak

Bakan Koca AVM’lerin açılması ve restoran ve kafelerin durumuna ilişkin soruya şu cevabı verdi: “Bilim Kurulu ya da bakanlığın ya da hükümetimizin AVM’lerin kapatılmasıyla ilgili herhangi bir kararı olmamıştır. İşletmelerin kapatılmasıyla ilgili kararı olmuştur. AVM’lerin kapatılmasıyla ilgili herhangi bir karar olmadı. Açılması için de bir kararın gelmesi gerekmiyordu, zaten açıktı. İşletmelerin kendisi bunu sürdürmedi. AVM’leri kendileri kapatmıştı. Şu süreçte kuaför, berberler açılmış oldu. Esaslar yayınlanıyor olacak. Giyim evleri ve züccaciyelerin açılmasıyla ilgili de rehber yayınlanacak. Restoranlar, kafeler, lokantalar AVM’ler işletmeleri açıyor olsalar da bu işletmeler kapalı olmaya devam edecek.”

Bunun için erken

Koronavirüsle mücadelede yeni bir döneme girilirken bazı ilçelerde araç trafiği ile cadde ve sokaklardaki insan sayısında artış oldu. İstiklal Caddesi de insan yoğunluğunun arttığı yerlerdendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Twitter hesabı üzerinden İstiklal Caddesi’ndeki kalabalığa ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımında söz konusu kalabalığın fotoğrafına da yer veren Koca, “İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım” uyarılarında bulundu.

MASKE CEZASI KESİLDİ

Bu arada Taksim’de dün yine sonra kısmi yoğunluk olurken polis ekipleri de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, Taksim Meydanı’nda maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 2 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği 3 bin 180’er lira para cezası kesti. Polis aracından sık sık anons yapan ekipler, maske takılması, sosyal mesafenin korunması yönünde uyarılarda bulunuyor.

CNN BAŞARIMIZI ANLATTI

Bakan Koca Twitter hesabından, CNN International televizyonunun 3 Mayıs’taki yayınıyla ilgili de paylaşımda bulundu. Söz konusu programa ait görüntüyü de paylaşan Koca, “CNN International televizyonu, 3 Mayıs’taki yayınıyla, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19’la mücadelemizdeki başarıyı anlattı. İstanbul’da filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmanın adım adım izlenmesiyle hazırlanan yayında, başarımızın temelinde bu yöntemin olduğu vurgulandı” ifadelerini kullandı.

OYNAT 02:16 Fahrettin Koca'dan maske açıklaması: Tavan fiyatı belli olan vatandaşın kolay erişebilir olduğu bir dönem olacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Koca, 'Eczaneler üzerinden 20-65 yaş için 10 günde bir beşli paket ücretsiz verilmesi şeklinde bir uygulamamız vardı. Bununla ilgili de yaklaşık 40 milyon küsür kişiye mesaj gitti, dağıtım yapıldı. Şu ana kadar dağıtım yapılan maske sayısı bu anlamda 160 milyonu buldu. En geç cuma itibariyle Ticaret Bakanlığı'mızın maske tavan fiyatıyla ilgili açıklaması olacak' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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İyileşenler 78 bini buldu

Son 24 saatte Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 64 vatandaşımız hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 3 bin 584 oldu. Dün 4 bin 917 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 78 bin 202 oldu. Bir günde toplam 30 bin 303 test yapılırken, bunların 2 bin 253’ünün testi pozitif çıktı. Halen yoğun bakımdaki hasta sayısı 1278 ve bunların 669’u entübe durumda. Sağlık bakanı Koca, rakamları paylaştığı twit mesajında şu ifadelere yer verdi: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısı azaldı. Yeni vaka sayısında, sokağa çıkma kısıtına ara verilen günlerden kaynaklanan, beklenen sınırlar içinde bir artış oldu. Virüs bulduğu her fırsatı kullanıyor. Tedbirlere mutlaka uymalıyız.