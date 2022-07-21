Yeni pik endişesi: Koronavirüs yoğun bakımları geri dönüyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, yoğun bakıma yatan hasta sayısında artış olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Son haftalarda şiddetli bir artış söz konusu. Bir Kovid-19 yoğun bakım alanında 24 hastamız oluyor. Pik olan dönemde 10 adet alanımızı Kovid-19 için ayırmıştık. Şimdi yeniden aksiyon alıyoruz. Servislerde de vaka sayısının artmasıyla hasta sayımız artıyor. Kovid-19 servislerinde de yüzde 35-40 oranında bir artış söz konusu."

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BAYRAM BİTTİ VAKALAR 4'E KATLADI

Sağlık Bakanlığı korona risk haritasında en çok vaka görülen iller sıralamasında uzun süre ilk sıralarda yer alan Rize'de vakalar yeniden artışa geçti. Genelde ciddi boğaz, baş ve vücut ağrısı ve ateş şikayetleriyle acil servislere başvuranların sayısının artmasıyla hastanelerde hazırlıklar da başladı. Özellikle yaz mevsimi oluşu ve devam eden çay tarımı nedeniyle nüfusun 3'e katlandığı kentteki hastanelerde tüm imkanlar seferber edilip, gerekli servis ve yoğun bakım yatakları hazırlıklı hale getirildi.

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Dr. İlkay Bahçeci, "Vakaların bayram sonrası yaklaşık 3-4 katına çıktığını söyleyebiliriz. Bayram öncesinde günlük örnek sayımız 150-200 civarıyken şu an yaklaşık 800 ile 1000 arası değişmekte ve pozitiflik oranımız bir o kadar, yüzde 40-45 oranında artmış vaziyette, yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Tüm önlemler alındı, herkes içini rahat tutsun" dedi.

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HATIRLATMA DOZU ÇAĞRISI

Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, artan Kovid-19 vaka oranlarına yönelik tedbirler aldıklarını belirterek, "Elimizde kullanabileceğimiz en güçlü silah şu an için aşı. Herkesi en kısa sürede hatırlatma dozlarını yaptırmaları için bekliyoruz" dedi. Samsun'da 15 gün önce günlük 50 pozitif vaka görülürken bu sayının 1500'ün üzerine çıktığını aktaran Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç da, sırası gelenlere, aşılarının hatırlatma dozunu yaptırmaları uyarısında bulundu. Oruç, günlük ortalama 5 bin civarı aşı yapıldığını ancak randevu doluluk oranının yüzde 30'lar civarında kaldığını belirtti.

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'MAYISTA HASTA YOKTU ŞU AN YATAKLAR DOLU'

Zonguldak'ta Prof. Dr. Hande Aydemir, 50 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlara kapalı mekanlarda maske kullanmaları yönünde tavsiyede bulundu.

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Hastalık belirtisini kendisinde gören kişilerin toplum içine mümkünse girmemeleri gerektiğini belirten Aydemir, şunları söyledi: "Mayıs aylarında hiç Kovid-19 saptanmış hastamız yoktu. Ancak şu an hastanemizde yatan pek çok hastamızın PCR testleri pozitif çıkıyor. Hatta bunların bir kısmı çok ciddi tutulumları olan zatürreli olgular."

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