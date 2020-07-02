Yeni vakaların yarısı İstanbul’da: Son bir haftalık süreçte rekor kırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 hafta içinde İstanbul’daki Kovid-19 vakalarının tüm vakalara oranının yüzde 51,16 olduğunu kaydetti. Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Koca, bir günde tespit edilen toplam vaka sayılarında gerileme yerine zaman zaman hayal kırıklığına yol açan artışlar olduğunu aktardı ve “Hastalığın gündemden düşmesi mevcut şartlarda mümkün görünmüyor.” dedi.

MASKEYİ İKİNCİ KEZ KULLANMAYIN

Virüsler ve tedbirler konusunda yanlış bilinen bazı noktalar bulunduğunu dile getiren Koca, “virüsün yayılma hızının azaldığı” düşüncesinin yanıltıcı, “virüsün hasta etme gücünün zayıfladığı” yönündeki düşüncenin bilimsel dayanaktan yoksun olduğunu vurguladı. Maske mecburiyeti getirilen il sayısının 60’ın üzerinde olduğunu anımsatan Koca, uygulamanın düşünce olarak büyük destek bulduğunu, uyumunsa aynı düzeyde olmadığına değindi. Maskelerin kullanım sürelerinin sınırlı olduğunu, anlatan Koca, günlük maskelerin ertesi gün koruyuculuk özelliklerini kaybettiğini ve tekrar kullanılmaması gerektiğini belirtti.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 19, vaka sayısı 1192

5 ŞEHİRDE DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ

Koca, vakaların yüzde 53,74’ünün tüm şehirlerle irtibat halinde olan İstanbul’da tespit edildiğini aktardı. Son 1 hafta içinde İstanbul’daki vakaların tüm vakalara oranının yüzde 51,16 olduğunu kaydeden Koca, şu bilgileri paylaştı: “Son iki hafta içinde 5 ilimizin günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olmuştur. Bu iller Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır’dır. Salgın boyunca nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu 5 il ise şunlardır, Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın. Gümüşhane’de ise 2 haftadır hiç vaka görülmemiştir.”

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VEFAT YAŞ ORTALAMASI 74

Salgının 29 Mayıs-29 Haziran arasındaki seyrine ilişkin tabloları da paylaşan Bakan Koca, bu tabloda vefat eden vatandaşların yaş ortalamasının 74, entübe vatandaşların yaş ortalamasının 67,4, yoğun bakımda yatan hastaların yaş ortalamasının 64,9, hastanede yatan vatandaşların yaş ortalamasının 47,5, evde takip edilenlerin yaş ortalamasının 37,4, iyileşen hastaların yaş ortalamasının ise 36 olduğunu dile getirdi. Bakan Koca, 153 bin kişi üzerinde başlatılan antikor testlerine ilişkin, “Şu an çalışmanın yapıldığı kişi sayısı 132 bine ulaştı. Bu sayının artışıyla birlikte taşıyıcılık oranı yüzde 0,24. Antikor taramasında ELİSA testi ile ilgili yaptığımız taramada da koruyuculuk yüzde 0,81.” dedi.

OYNAT 00:00 Bakan Koca: Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi bilimsel değil Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi yanıltıcıdır, virüsün hasta etme gücünün zayıfladığı yönündeki düşünce bilimsel dayanaktan yoksundur. Günlük maskeler ertesi gün koruyuculuk özelliğini kaybetmektedir. Tekrar kullanılmamalıdır' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Test sayısı 3,5 milyona yaklaştı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 150’e yükseldi. Dün toplam 52 bin 313 test yapılırken, bin 192 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 201 bin 98 oldu. Bugünkü 2 bin 311 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 175 bin 422’ya yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 362, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 35 olduğu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Toplam test sayımız 3,5 milyona yaklaştı. Toplam vaka sayımız 200 bini geçti. Yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan, tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek 5 ilimiz: Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Tüm illerde başarabiliriz.” dedi.