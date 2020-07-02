Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Yeni vakaların yarısı İstanbulda Son bir haftalık süreçte rekor kırıldı
TÜRKİYE

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının en fazla arttığı şehirler hangileri?

Yeni vakaların yarısı İstanbul’da: Son bir haftalık süreçte rekor kırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 1 hafta içinde teşhis alan Kovid-19 vakaların yüzde 51’inin İstanbul’da olduğunu söyledi. Bakan Koca, Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır’da dikkat çekici bir artış yaşandığını kaydetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 hafta içinde İstanbul’daki Kovid-19 vakalarının tüm vakalara oranının yüzde 51,16 olduğunu kaydetti. Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Koca, bir günde tespit edilen toplam vaka sayılarında gerileme yerine zaman zaman hayal kırıklığına yol açan artışlar olduğunu aktardı ve “Hastalığın gündemden düşmesi mevcut şartlarda mümkün görünmüyor.” dedi.

MASKEYİ İKİNCİ KEZ KULLANMAYIN

Virüsler ve tedbirler konusunda yanlış bilinen bazı noktalar bulunduğunu dile getiren Koca, “virüsün yayılma hızının azaldığı” düşüncesinin yanıltıcı, “virüsün hasta etme gücünün zayıfladığı” yönündeki düşüncenin bilimsel dayanaktan yoksun olduğunu vurguladı. Maske mecburiyeti getirilen il sayısının 60’ın üzerinde olduğunu anımsatan Koca, uygulamanın düşünce olarak büyük destek bulduğunu, uyumunsa aynı düzeyde olmadığına değindi. Maskelerin kullanım sürelerinin sınırlı olduğunu, anlatan Koca, günlük maskelerin ertesi gün koruyuculuk özelliklerini kaybettiğini ve tekrar kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 19, vaka sayısı 1192
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 19, vaka sayısı 1192

5 ŞEHİRDE DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ

Koca, vakaların yüzde 53,74’ünün tüm şehirlerle irtibat halinde olan İstanbul’da tespit edildiğini aktardı. Son 1 hafta içinde İstanbul’daki vakaların tüm vakalara oranının yüzde 51,16 olduğunu kaydeden Koca, şu bilgileri paylaştı: “Son iki hafta içinde 5 ilimizin günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olmuştur. Bu iller Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır’dır. Salgın boyunca nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu 5 il ise şunlardır, Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın. Gümüşhane’de ise 2 haftadır hiç vaka görülmemiştir.”

VEFAT YAŞ ORTALAMASI 74

Salgının 29 Mayıs-29 Haziran arasındaki seyrine ilişkin tabloları da paylaşan Bakan Koca, bu tabloda vefat eden vatandaşların yaş ortalamasının 74, entübe vatandaşların yaş ortalamasının 67,4, yoğun bakımda yatan hastaların yaş ortalamasının 64,9, hastanede yatan vatandaşların yaş ortalamasının 47,5, evde takip edilenlerin yaş ortalamasının 37,4, iyileşen hastaların yaş ortalamasının ise 36 olduğunu dile getirdi. Bakan Koca, 153 bin kişi üzerinde başlatılan antikor testlerine ilişkin, “Şu an çalışmanın yapıldığı kişi sayısı 132 bine ulaştı. Bu sayının artışıyla birlikte taşıyıcılık oranı yüzde 0,24. Antikor taramasında ELİSA testi ile ilgili yaptığımız taramada da koruyuculuk yüzde 0,81.” dedi.

Bakan Koca: Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi bilimsel değil
OYNAT 00:00
Bakan Koca: Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi bilimsel değil
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi yanıltıcıdır, virüsün hasta etme gücünün zayıfladığı yönündeki düşünce bilimsel dayanaktan yoksundur. Günlük maskeler ertesi gün koruyuculuk özelliğini kaybetmektedir. Tekrar kullanılmamalıdır' ifadelerini kullandı.


Test sayısı 3,5 milyona yaklaştı

  • Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 150’e yükseldi. Dün toplam 52 bin 313 test yapılırken, bin 192 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 201 bin 98 oldu. Bugünkü 2 bin 311 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 175 bin 422’ya yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 362, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 35 olduğu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Toplam test sayımız 3,5 milyona yaklaştı. Toplam vaka sayımız 200 bini geçti. Yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan, tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek 5 ilimiz: Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Tüm illerde başarabiliriz.” dedi.

İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi
FOTOĞRAF 42
Title
İstanbul ve Ankara'da hangi semtler alarm veriyor? İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası...
Title
BAKIRKÖY
Title
ZEYTİNBURNU
Title
AVCILAR
Title
MALTEPE
Title
ARNAVUTKÖY
Title
ESENYURT
Title
BAŞAKŞEHİR
Title
BÜYÜKADA
Title
HEYBELİADA
Title
BEŞİKTAŞ
Title
BEYKOZ
Title
ARNAVUTKÖY
Title
SARIYER
Title
PENDİK
Title
TUZLA
Title
ÜSKÜDAR
Title
SULTANBEYLİ
Title
KADIKÖY
Title
ÜMRANİYE
Title
ATAŞEHİR
Title
BÜYÜKÇEKMECE
Title
ANKARA-AKYURT
Title
AYAŞ
Title
BALA
Title
BEYPAZARI
Title
ÇAMLIDERE
Title
ÇANKAYA
Title
ÇUBUK
Title
ELMADAĞ
Title
ETİMESGUT
Title
EVREN
Title
GÖLBAŞI
Title
GÜDÜL
Title
HAYMANA
Title
KEÇİÖREN
Title
MAMAK
Title
NALLIHAN
Title
PURSAKLAR
Title
SİNCAN
Title
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Title
YENİMAHALLE
İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi
Sağlık Bakanlığı'nın "Hayat Eve Sığar" uygulamasına getirdiği güncellemeyle birlikte 81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor. İşte İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası...
Abone Ol Google News
Müslümanların 89 yıllık özlemi

Müslümanların 89 yıllık özlemi

​Türkiye Ayasofya'yı zincirlerinden kurtaracak kararı bekliyor.
Etiyopyada tansiyon yükseliyor

Etiyopya'da tansiyon yükseliyor

En az 81 kişi hayatını kaybetti.
Hangi ilçeleralarm veriyor?

Hangi ilçeler
alarm veriyor?

​İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi.
Dizi izleyip film <br>çevirenlere mesaj

Dizi izleyip film
çevirenlere mesaj

Erdoğan: Biz tarih yazmaya devam edeceğiz.
Tüm illerde başarabiliriz

Tüm illerde başarabiliriz

​Bakan Koca en başarılı 5 şehri açıkladı.
İl il açıkladı

İl il açıkladı

Bakan Koca, kritik verileri paylaştı.

Son Twitter <br>mesajlarını paylaştı

Son Twitter
mesajlarını paylaştı

​MHP Lideri Bahçeli'den sosyal medya tepkisi.

ABD'den <br>haddini aşan çağrı

ABD'den
haddini aşan çağrı

Pompeo, Ayasofya'nın müze kalmasını istedi.
İkra Nur <br>öldürüldü mü?

İkra Nur
öldürüldü mü?

​Vali açıklama yaptı: Cinayet ya da cinsel istismar bulgusu...
Rekabet Kurulu harekete geçti

Rekabet Kurulu harekete geçti

Audi, Porsche, Mercedes, BMW ve Volkswagen'e soruşturma.

​FETÖ'nün darbe girişiminden 22 yılla yargılanacak.

Ortak bildiri yayımlandı: Üç lider de eş güdümü sürdürmekte kararlı.
Kanser mi yapıyor?

Kanser mi yapıyor?

Kullanan yüzbinlerce kişi şirkete dava açtı.

​Eşini 9 yerinden bıçaklayan adam serbest kaldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.