Koronavirüs Yeni zirveyi yaşıyoruz
TÜRKİYE

​Yeni zirveyi yaşıyoruz: İstanbul'da koronavirüs ne durumda?

Yeni zirveyi yaşıyoruz

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Kemal Memişoğlu, koronavirüs salgınında şu anda üçüncü pikin yaşandığını söyledi. Memişoğlu, geçen kasım ayındaki gibi büyük bir dalganın olmaması için özellikle 15-20 gün herkesin çok hassas olması çağrısı yaptı. İstanbul’un yoğun bakım doluluk oranlarında yüzde 64-65 olduğuna dikkat çeken Memişoğlu, “Bu rakamın artması tehlikeli olur” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yeni zirveyi yaşıyoruz: İstanbulda koronavirüs ne durumda?
Türkiye’de dün bin 424’ü belirti gösteren 40 bin 806 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, koronavirüs salgınında şu anda üçüncü pikin yaşandığını belirterek tedbir çağrısı yaptı.

  • Prof. Dr. Memişoğlu, kentteki son duruma ilişkin bilgi verdi. Bir yılı aşkın süredir dalgalı şekilde seyreden bir salgınla mücadele edildiğini, ilk dalganın geçen yılın mart, nisan aylarında yaşandığını, ikinci dalganın eylül, ekim ve kasım aylarında görüldüğünü hatırlatan Memişoğlu, şimdi de üçüncü bir dalgayla karşı karşıya olunduğunu ifade etti.

Burdur’da bir köy karantinaya alındı
KORONAVİRÜS
Burdur’da bir köy karantinaya alındı

Kemal Memişoğlu
Kemal Memişoğlu

15-20 GÜN HASSAS OLMALIYIZ

Şu anda hastaneye yatışların, kasım ayındaki yoğun bakım yatış oranlarına göre daha az olduğunu vurgulayan Memişoğlu ancak şu anda hala testi pozitif çıkanların oranının arttığını anlattı. Memişoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Şu anda kesinlikle üçüncü piki yaşıyoruz. Kasımda pozitif oranlarımız şu andakinden yaklaşık 7-8 puan yukardaydı ve yatışlarımız da şu andakinin yaklaşık iki katıydı. Trend halen daha yükselmeye devam ediyor. Onun için insanların, kasımdaki gibi gerçekten çok büyük bir dalga yaşamamamız için özellikle bu 15-20 günde çok hassas olmasını bekliyoruz.

Sağlık Bakanı Koca Dünya Sağlık Örgütü Medya Brifinginde konuştu
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca Dünya Sağlık Örgütü Medya Brifinginde konuştu

DOLULUK ORANI YÜZDE 64-65

  • Esasen olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Sağlık çalışanları da çok çaba, efor harcıyor. Emin olun aşılama çalışmaları da daha yüksek seviyeye ulaştıktan sonra yaz aylarına, haziran ayına çok rahat gireceğimizi öngörüyoruz. Toplumun ve sağlık çalışanlarının çabasının karşılığını inşallah alacağız.” Memişoğlu, İstanbul’un yoğun bakım doluluk oranlarında yüzde 64-65, normal yataklarda ise yüzde 62 bantlarında olunduğuna dikkati çekerek, bunun artmasının tehlikeli hale gelebileceğini vurguladı.

Prof. Dr. İsmail Balık: BioNTech aşısı da Sinovac aşısı da ağır hastalığı ve ölümleri engelliyor
KORONAVİRÜS
Prof. Dr. İsmail Balık: BioNTech aşısı da Sinovac aşısı da ağır hastalığı ve ölümleri engelliyor

HAZİRAN DAHA RAHAT GEÇER

Salgından en çok kurtulmak isteyenlerin sağlık çalışanları olduğunu dile getiren Memişoğlu, “Öngörüm, eğer tedbirlere uyarsak, biraz daha aşılamayı artırırsak, nisanın ikinci yarısından itibaren düşüşlerimiz olacağını, mayıs, haziranın biraz daha rahat geçeceğini, virüsün mutasyon ve aşılama oranına bağlı olarak da yazı daha rahat yaşayacağımızı öngörüyoruz. İnşallah bizim öngörülerimiz doğru çıkar. Bu konularda bilim insanlarının bile öngörülerini yanıltan bir salgınla karşı karşıyayız.” değerlendirmesini yaptı.

Murat Altaş
Murat Altaş

Murat Duyan
Murat Duyan

Kadınlar 72 erkekler 87 günde koku alabiliyor

  • Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Altaş ve Dr. Murat Duyan, Kovid-19 ve koku alma kaybıyla ilgili bir araştırma yaptı. Araştırma, Kovid-19 geçirenlerde koku kaybının kalıcı olmadığını ancak hastalık tarihinden sonraki 6 ayın ardından kokuları farklı algılama olasılığının daha fazla olduğunu ortaya koydu. Dr. Murat Duyan, koronavirüsü atlatan kadınların 72, erkeklerin ise 87 gün sonra koku alma yetilerini tekrar kazandığını, ancak erkeklerin ‘yanık lastik’, kadınların ise ‘çürümüş soğan’ kokusu algıladığını tespit ettiklerini söyledi.
Abone Ol Google News
Aziz Yıldırım gündemi değiştirdi

Aziz Yıldırım
gündemi değiştirdi

1959 öncesindeki kupalar ve G.Saray ile ilgili olay sözler sarfettti.
Sivasta feci kaza

Sivas'ta feci kaza

Yaralanan 21 kişi hastaneye kaldırıldı.
CHP Yalova teşkilatında peş peşe istifalar: Partimiz Atatürk çizgisinden uzaklaştı

Cami hoparlörlerinde müzik skandalı

Cami hoparlörlerinde müzik skandalı

​İstanbul'un 3 ilçesindeki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

​Vaka ve ölü sayısı hızla yükseliyor.

Ege sallandı

Ege sallandı

Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

​Sağlık Bakanı Koca, DSÖ Medya Brifinginde konuştu.

Yerli otomobile sürpriz bir isim daha

Yerli otomobile sürpriz bir isim daha

'Tersine göçle' TOGG'a katılan kişi sayısı 23'e yükseldi.

Meclis'te oylamanın yenilenmesi yönünde karar çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.