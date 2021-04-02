Yeni zirveyi yaşıyoruz

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, koronavirüs salgınında şu anda üçüncü pikin yaşandığını belirterek tedbir çağrısı yaptı.

Prof. Dr. Memişoğlu, kentteki son duruma ilişkin bilgi verdi. Bir yılı aşkın süredir dalgalı şekilde seyreden bir salgınla mücadele edildiğini, ilk dalganın geçen yılın mart, nisan aylarında yaşandığını, ikinci dalganın eylül, ekim ve kasım aylarında görüldüğünü hatırlatan Memişoğlu, şimdi de üçüncü bir dalgayla karşı karşıya olunduğunu ifade etti.

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15-20 GÜN HASSAS OLMALIYIZ

Şu anda hastaneye yatışların, kasım ayındaki yoğun bakım yatış oranlarına göre daha az olduğunu vurgulayan Memişoğlu ancak şu anda hala testi pozitif çıkanların oranının arttığını anlattı. Memişoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Şu anda kesinlikle üçüncü piki yaşıyoruz. Kasımda pozitif oranlarımız şu andakinden yaklaşık 7-8 puan yukardaydı ve yatışlarımız da şu andakinin yaklaşık iki katıydı. Trend halen daha yükselmeye devam ediyor. Onun için insanların, kasımdaki gibi gerçekten çok büyük bir dalga yaşamamamız için özellikle bu 15-20 günde çok hassas olmasını bekliyoruz.

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DOLULUK ORANI YÜZDE 64-65

Esasen olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Sağlık çalışanları da çok çaba, efor harcıyor. Emin olun aşılama çalışmaları da daha yüksek seviyeye ulaştıktan sonra yaz aylarına, haziran ayına çok rahat gireceğimizi öngörüyoruz. Toplumun ve sağlık çalışanlarının çabasının karşılığını inşallah alacağız.” Memişoğlu, İstanbul’un yoğun bakım doluluk oranlarında yüzde 64-65, normal yataklarda ise yüzde 62 bantlarında olunduğuna dikkati çekerek, bunun artmasının tehlikeli hale gelebileceğini vurguladı.

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HAZİRAN DAHA RAHAT GEÇER

Salgından en çok kurtulmak isteyenlerin sağlık çalışanları olduğunu dile getiren Memişoğlu, “Öngörüm, eğer tedbirlere uyarsak, biraz daha aşılamayı artırırsak, nisanın ikinci yarısından itibaren düşüşlerimiz olacağını, mayıs, haziranın biraz daha rahat geçeceğini, virüsün mutasyon ve aşılama oranına bağlı olarak da yazı daha rahat yaşayacağımızı öngörüyoruz. İnşallah bizim öngörülerimiz doğru çıkar. Bu konularda bilim insanlarının bile öngörülerini yanıltan bir salgınla karşı karşıyayız.” değerlendirmesini yaptı.

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