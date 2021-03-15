Koronavirüs Yerli aşı için tarih belli oldu Sene sonunda tamamlanıyor
TÜRKİYE

Yerli aşı için tarih belli oldu: Sene sonunda tamamlanıyor

Türkiye'nin çalışmalarını yürüttüğü 3 aday aşı için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna (TİTCK) başvuruldu. TİTCK onaylar onaylamaz insan denemeleri aşamasına başlanılacak. 2021'in sonunda yerli aşının tamamlanması hedefleniyor.

Haber Merkezi AA

Dünya, Kovid-19 salgınıyla boğuşurken aşı üretimleri ve aşılama çalışmaları devam ediyor. Yerli aşı çalışmalarında gelinen son durum da netleşmeye başladı.

Oldukça meşakkatli aşı geliştirme süreci, insana uygulanacak tedavi metotları olduğu için uzun sürebiliyor. Türkiye’de daha önce de ilan edilen üniversitelerin projeleri mevcut. Örneğin Kayseri’deki Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) aşı adayı Faz 2 çalışması şu anda gerçekleştiriliyor. Faz 3 aşamasına geçmesine ise az kaldığı belirtildi.

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KOVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında TÜBİTAK ve Bakanlığın desteklediği projeler biri olan VLP denilen virüs benzeri parçacıklar aşı adayı. Dünyada sadece 2 ülke bu aşı adayı üzerinde çalışıyor.

Üç aşı adayı için TİTCK’ye başvuruldu


İnaktif aşı, VLP ve adenoviral olmak üzere 3 aşı adayı için TİTCK’ye başvuruldu. TİTCK onaylar onaylamaz insan denemeleri aşamasına başlanacak. Bu sene sonuna kadar Türkiye'nin yerli aşısının tamamlanması bekleniyor.

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