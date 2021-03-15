Yerli aşı için tarih belli oldu: Sene sonunda tamamlanıyor

Dünya, Kovid-19 salgınıyla boğuşurken aşı üretimleri ve aşılama çalışmaları devam ediyor. Yerli aşı çalışmalarında gelinen son durum da netleşmeye başladı.

Oldukça meşakkatli aşı geliştirme süreci, insana uygulanacak tedavi metotları olduğu için uzun sürebiliyor. Türkiye’de daha önce de ilan edilen üniversitelerin projeleri mevcut. Örneğin Kayseri’deki Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) aşı adayı Faz 2 çalışması şu anda gerçekleştiriliyor. Faz 3 aşamasına geçmesine ise az kaldığı belirtildi.

ÖZGÜN Faz-2 kapsamında 189 gönüllünün aşılaması tamamlandı

KOVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında TÜBİTAK ve Bakanlığın desteklediği projeler biri olan VLP denilen virüs benzeri parçacıklar aşı adayı. Dünyada sadece 2 ülke bu aşı adayı üzerinde çalışıyor.

REKLAM

Üç aşı adayı için TİTCK’ye başvuruldu





İnaktif aşı, VLP ve adenoviral olmak üzere 3 aşı adayı için TİTCK’ye başvuruldu. TİTCK onaylar onaylamaz insan denemeleri aşamasına başlanacak. Bu sene sonuna kadar Türkiye'nin yerli aşısının tamamlanması bekleniyor.

KORONAVİRÜS Yerli aşı gün sayıyor

KORONAVİRÜS Türkiye'de yapılan Sinovac aşının etkinliği hesaplandı: Hastaneye yatışı yüzde 100 engelliyor