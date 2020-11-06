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Yerli aşıda kritik aşama : Yerli aşı yapılmaya başlandı mı?

Yerli aşıda kritik aşama

Yerli aşıda insan deneyleri başladı. Erciyes Üniversitesi’nin Kovid-19’a karşı geliştirdiği ‘ERUCOV-VAC’ın ilk dozu gönüllülere uygulanmaya başladı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, “Böylece aşı çalışmamızda Faz-1 aşamasına geçmiş bulunmaktayız. Faz-1 çalışması yaklaşık iki ay sürecek” bilgisini verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erciyes Üniversitesinde Kovid-19’a karşı geliştirilen aşı adayının ilk dozu gönüllülere uygulanmaya başladı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, “Böylece aşı çalışmamızda Faz-1 çalışmasına geçmiş bulunmaktayız. Faz-1 çalışması yaklaşık iki ay sürecek. İnşallah önümüzdeki yıl ocak ayının başlarında bitirmeyi planlamaktayız. Başarılı olması halinde diğer Faz çalışmalarına geçilmesi planlanmakta” dedi. sürecek. İnşallah önümüzdeki yıl ocak ayının başlarında bitirmeyi planlamaktayız. Başarılı olması halinde diğer Faz çalışmalarına geçilmesi planlanmakta” dedi.
Erciyes Üniversitesinde Kovid-19’a karşı geliştirilen aşı adayının ilk dozu gönüllülere uygulanmaya başladı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, “Böylece aşı çalışmamızda Faz-1 çalışmasına geçmiş bulunmaktayız. Faz-1 çalışması yaklaşık iki ay sürecek. İnşallah önümüzdeki yıl ocak ayının başlarında bitirmeyi planlamaktayız. Başarılı olması halinde diğer Faz çalışmalarına geçilmesi planlanmakta” dedi. sürecek. İnşallah önümüzdeki yıl ocak ayının başlarında bitirmeyi planlamaktayız. Başarılı olması halinde diğer Faz çalışmalarına geçilmesi planlanmakta” dedi.

Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) Kovid-19’a karşı geliştirilen “ERUCOV-VAC” aşı adayının ilk dozu bir gönüllüye uygulandı. Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ERAGEM) Kovid-19’a karşı geliştirilen, Koçak Farma’da GMP şartlarında üretimi yapılan ve Sağlık Bakanlığınca desteklenen ERUCOV-VAC inaktif aşı adayının, Ar-Ge çalışmaları tamamlandı. Etik kurul izni ve Sağlık Bakanlığından alınan onayların ardından Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (İKUM) ilk dozu bir gönüllüye uygulanan ERUCOV-VAC inaktif aşının Faz-1 çalışmalarına başlandı.

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İNŞALLAH İNSANLARA UMUT OLURUM

İKUM’da, aşı adayı ilk gönüllü Nazif Durna’ya yapıldı. Durna, aşı çalışmasında gönüllü olmaktan mutlu olduğunu belirtti. “İnşallah insanlara umut olurum.” ifadesini kullanan Durna, akademisyenlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise ERAGEM tarafından Kovid-19’a karşı geliştirilen aday aşının periklinik çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Faz-1 çalışmalarını önümüzdeki yıl ocak ayında bitirmeyi planladıklarını aktardı.

44 gönüllüye uygulanacak.

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3 HAFTA ARA İLE İKİ KEZ UYGULANACAK

  • Aday aşının ilk gönüllüye uygulandığını anlatan Çalış, şunları kaydetti: “Böylece aşı çalışmamızda Faz-1 çalışmasına geçmiş bulunmaktayız. Faz-1 çalışması yaklaşık iki ay sürecektir. İnşallah önümüzdeki yıl ocak ayının başlarında bitirmeyi planlamaktayız. Faz 1 çalışmalarının başarılı olması halinde ise üniversitemizde diğer Faz çalışmalarına geçilmesi planlanmaktadır. Üniversitemiz tarafından geliştirilen aday aşımız ve ülkemizdeki diğer aşı merkezler tarafından geliştirilen aşılar inşallah Kovid-19’a karşı vatandaşlarımıza sunulmuş milli aşılarımız olacaktır.” Gönüllülere 3 hafta ara ile iki kez uygulanacak olan aday aşının Faz-1 çalışmasının 5 Ocak tarihinde bitirilmesi planlanıyor. Faz-1 çalışmasının başarıyla tamamlanması halinde Faz 2 çalışmalarına geçilecek.
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