Koronavirüs Yerli aşıda sevindiren gelişme Faz-2de beklediğimizin üstünde çok daha iyi sonuçlar elde ettik
TÜRKİYE

Yerli aşıda sevindiren gelişme: Faz-2'de beklediğimizin üstünde çok daha iyi sonuçlar elde ettik

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, çalışmaların devam ettiği yerli aşıyla alakalı olarak önemli açıklamalarda bulundu. Çalış, "Faz-2 aşaması etkinlik aşamasından çok önemliydi. Faz-2’de beklediğimizin üstünde çok daha iyi sonuçlar elde ettik. Çok gururlandık ve bizi çok mutlu etti” dedi.

Haber Merkezi İHA
Yerli aşıda sevindiren gelişme: Faz-2de beklediğimizin üstünde çok daha iyi sonuçlar elde ettik
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Yerli aşı çalışmalarının devam ettiği ERÜ’de, Faz-2 çalışmaları beklenenin üzerinde güzel sonuç verdi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Yerli aşıda Faz-2 çalışmamız bitti. Çok şükür ki, çok güzel sonuçlar elde ettik. Nisan ayı sonu itibariyle Sağlık Bakanlığımıza raporlayacağımızı ifade etmiştik ve raporladık. Yerli aşı çalışmamız Sağlık Bakanlığı ve TUSEB’in desteğiyle yürüttüğümüz bir çalışmadır. Sağlık Bakanlığı ve TUSEB koordinasyonunda Faz-3 çalışmaları da başladı. İnşallah en kısa zamanda Faz-3 çalışmaları da tamamlanır ve bir an önce yerli aşımıza kavuşuruz" ifadelerini kullandı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış
İHA
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış

Yerli aşıda ikinci doz
KORONAVİRÜS
Yerli aşıda ikinci doz


"Faz-3 çalışmaları sonucunda dozlamalar da yapıldıktan sonra hastaneye yatma oranı, hasta olma oranı gibi birçok oranlara bakılacak" diyen Çalış, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Faz-1 çalışmaları daha çok yan etkiyle alakalı çalışmalardır. Orada ciddi bir yan etki görülmedi ve daha sonra Faz-2 çalışmasına geçmiştik. Faz-1’de etkinliğe bakılmıştı ama asıl yan etki bakımından ve güvenlik bakımından çok önemliydi. Faz-2 aşaması etkinlik aşamasından çok önemliydi. Faz-2’de beklediğimizin üstünde çok daha iyi sonuçlar elde ettik. Çok gururlandık ve bizi çok mutlu etti. Bunu da Sağlık Bakanlığına raporlamış olduk.

Faz-3 çalışmaları sonucunda dozlamalar da yapıldıktan sonra hastaneye yatma oranı, hasta olma oranı gibi birçok oranlara bakılacak. Sonrasında da inşallah kısa sürede Faz-3 çalışması da başarılı geçer diye ümit ediyoruz ve bir an önce yerli aşımıza geçeriz."

Yerli aşı çalışmalarının devam ettiği ERÜ’de, Faz-2 çalışmaları beklenenin üzerinde güzel sonuç verdi.
İHA
Yerli aşı çalışmalarının devam ettiği ERÜ’de, Faz-2 çalışmaları beklenenin üzerinde güzel sonuç verdi.

Yerli aşı gün sayıyor
KORONAVİRÜS
Yerli aşı gün sayıyor

Yerli aşıda ilk doz gönüllüye uygulandı
OYNAT 00:41
Yerli aşıda ilk doz gönüllüye uygulandı
Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde (ERAGEM), koronavirüse karşı geliştirilen yerli ve milli inaktif aşısının Faz- 2 çalışmaları kapsamında ilk doz uygulamasına başlandı.
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