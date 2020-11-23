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Koronavirüs Yerli koronavirüs aşısı 44 kişiye uygulandı Yan etki görülmedi
TÜRKİYE

Yerli koronavirüs aşısı 44 kişiye uygulandı: Yan etki görülmedi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversitelerinde Kovid-19'a karşı geliştirilen "ERUCOV-VAC" aşı adayının uygulandığı gönüllü sayısının 44'e ulaştığını ve hiçbirinde yan etki görülmediğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Erciyes Üniversitesinin Kovid-19 aşı adayının ilk doz uygulamasında sayı 44 oldu.
Erciyes Üniversitesinin Kovid-19 aşı adayının ilk doz uygulamasında sayı 44 oldu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Büyükşehir Belediyesi tarafından ERÜ yerleşkesi karşısına yapılacak hasta yakını misafirhanesinin temel atma töreninde, Kayseri'nin, İç Anadolu'nun en önemli sağlık merkezi olduğunu söyledi.

Kayseri'nin çevre illere de hizmet verdiğini anlatan Çalış, büyük bir ihtiyaç olan misafirhane yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

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ERÜ akademisyenleri tarafından Kovid-19'a karşı üniversitelerinde geliştirilen ERUCOV-VAC aday aşının çalışmalarına değinen Çalış, şunları kaydetti:

  • "Bildiğiniz gibi ERÜ'de geliştirilen Kovid-19'a karşı aşımızın Faz-1 çalışması devam etmektedir. Bugün itibariyle 44 gönüllümüzün aşı adayı dozu yapılmış oldu ve çok şükür hiçbirinde yan etki görülmedi. Bu, Faz-1 çalışmaları için çok önemli bir şey. Faz-1 çalışmasının vazgeçilmez ve en önemli parametresi güvenlik. Güvenliği bu şekilde aşmış olacağımıza inanıyorum. Tabi, 3 gün sonra ikinci doz aşılaması yapılacak."

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Faz-1 çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Çalış, şöyle konuştu:

  • "Bu güvenliğin iyi geçmesi, bize, Faz-2 çalışmalarına bir an evvel geçilebileceğini gösteriyor. İnşallah Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçeceğiz ve Faz-2'ye bir an evvel başlamak istiyoruz. Tabi ki prosedürler içerisinde bunu yapmak zorundayız. İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'miz dünya çapında denetlenen Faz çalışması yapılabilen Türkiye'deki tek merkez. Biz asla kaliteden taviz veremeyiz, vermeyiz de. Bu prosedüre uymak şartıyla Faz-2 çalışmalarının da bir an evvel başlayacağını da buradan müjdelemek istiyorum. Tabi ki önce Sağlık Bakanlığı ile görüştükten sonra, inşallah Faz-1 ve Faz-2 çalışmaları biter ve yerli aşımıza bir an evvel kavuşuruz, diye ümit ediyorum."

Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen koronavirüs aşı aday ilk dozu bir gönüllüye yapıldı
FOTOĞRAF 4
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Erciyes Üniversitesi​'nden (ERÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, tamamen yerli ve milli olarak Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ERAGEM) Kovid-19'a karşı geliştirilen, Koçak Farma'da GMP şartlarında üretimi yapılan ve Sağlık Bakanlığınca desteklenen ERUCOV-VAC inaktif aşı adayının, Ar-Ge çalışmaları tamamlandı.<br>​<br>​ Etik kurul izni ve Sağlık Bakanlığından alınan onayların ardından Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İKUM) ilk dozu bir gönüllüye uygulanan ERUCOV-VAC inaktif aşı adayının Faz-1 çalışmalarına başlandı.
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Erciyes Üniversitesi akademisyenleri tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ERUCOV-VAC aday aşının ilk dozu, Türkiye'deki Faz 1 ruhsatlı birkaç merkezden birisi olan ve daha önce de ulusal ve uluslararası birçok klinik araştırmayı başarı ile tamamlamış, ülkenin diğer yerli aşılarının geliştirilmesinde önemli rol alacak İKUM'da, ilk gönüllü Nazif Durna'ya yapıldı. Açıklamadan görüşlerine yer verilen Durna, aşı çalışmasında gönüllü olmaktan mutlu olduğunu belirtti.<br>​<br>​ İnşallah insanlara umut olurum. ifadesini kullanan Durna, akademisyenlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.<br>​<br>​ ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise ERAGEM tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aday aşının periklinik çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Faz-1 çalışmalarını önümüzdeki yıl ocak ayının başlarında bitirmeyi planladıklarını aktardı.
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Gönüllülere 3 hafta ara ile iki kez uygulanacak<br>​<br>​ Aday aşının ilk gönüllüye uygulandığını anlatan Çalış, şunları kaydetti:<br>​<br>​ Böylece aşı çalışmamızda Faz-1 çalışmasına geçmiş bulunmaktayız. Faz-1 çalışması yaklaşık iki ay sürecektir. İnşallah önümüzdeki yıl ocak ayının başlarında bitirmeyi planlamaktayız. Faz 1 çalışmalarının başarılı olması halinde ise üniversitemizde diğer Faz çalışmalarına geçilmesi planlanmaktadır. Üniversitemiz tarafından geliştirilen aday aşımız ve ülkemizdeki diğer aşı merkezler tarafından geliştirilen aşılar inşallah Kovid-19'a karşı vatandaşlarımıza sunulmuş milli aşılarımız olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
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Çalış, ayrıca İKUM'un, geliştirilen diğer Kovid-19 aşılarının Faz-1 çalışmalarının yapılabileceği Türkiye'deki nadir birkaç merkezden birisi olduğunu da sözlerine ekledi.<br>​<br>​ Gönüllülere 3 hafta ara ile iki kez uygulanacak olan aday aşının Faz-1 çalışmasının 5 Ocak 2021 tarihinde bitirilmesi planlanlanıyor. Faz-1 çalışmasının başarıyla tamamlanması halinde ocak ayında Faz 2 çalışmalarına geçilecek.
Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen koronavirüs aşı aday ilk dozu bir gönüllüye yapıldı
Erciyes Üniversitesi'nde Kovid-19'a karşı geliştirilen "ERUCOV-VAC" aşı adayının ilk dozunun bir gönüllüye uygulandığı belirtildi.
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