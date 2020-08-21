Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Yerli ve milli olarak üretilen Favipiravir koronavirüs tedavisinde zatürre oranını düşürüyor
TÜRKİYE

Yerli ve milli olarak üretilen 'Favipiravir' koronavirüs tedavisinde zatürre oranını düşürüyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, 'Favipiravir' ilacının koronavirüs vakalarında zatürre oranının azalmasında etkili olduğunu belirterek, "Elimizdeki ilk veriler bu ilaçların erken dönemde hastalarda başlandığında etkinliğinin daha yüksek olduğunu ortaya koymuş durumda. Tedaviye erken dönemde başlayarak hastalığın akciğerlere tutan zatürreye dönüşüm oranını düşürmeyi başarabildik" dedi.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs vakalarında zatürre oranının azalmasında etkili olduğunu açıkladığı 'Favipiravir' ilacının, hastalara erken dönemde uygulanmasının önemine dikkat çekti. Doç. Dr. Kayıpmaz, daha önce ithal edilen, bir süredir Türkiye'de 4 firmanın üretimini yaptığı yerli ilacın kullanımına, Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle erken dönemde başlandığını belirterek, bu şekilde zatürre vakalarında düşüşün gerçekleştiğini kaydetti. Doç. Dr. Kayıpmaz, dünyada koronavirüse karşı etkinliği yüzde yüz olan bir ilacın henüz geliştirilmediğini, ancak tedaviler içinde sıtma için kullanılan hidroksiklorokin ile zatürre ilacı olan Favipiravir’in öne çıktığını anımsattı.

Düğüne katılan kadınlar aynı makyaj malzemesini kullanınca 35 kişiye koronavirüs bulaştı
KORONAVİRÜS
Düğüne katılan kadınlar aynı makyaj malzemesini kullanınca 35 kişiye koronavirüs bulaştı

'POZİFİT ÇIKANLARA İLACI BAŞLATIYORUZ'

  • Doç. Dr. Kayıpmaz, koronavirüs testi pozitif çıkan hastalara Favipiravir verdiklerini belirterek, "Daha önce ithal edilen ancak artık yerli ve milli olarak üretilen Favipiravir'i, koronavirüs tanısı konulan her hastaya veriyoruz. Acil servislerde olduğu gibi hastanelerimizde hastalarımıza bu ilacı başlatıyoruz. Eve bile göndersek ilacı tedarik ediyoruz. Elimizdeki ilk veriler bu ilaçların erken dönemde hastalarda başlandığında etkinliğinin daha yüksek olduğunu ortaya koymuş durumda. Bu ilacı hastalığın erken belirti vermeye başladığı dönemde hastalara verebiliyoruz, hem yatan hem taburcu olanlara. Testi pozitif çıkmış semptomları olan hastalara ilacı ulaştırarak tedavileri almalarını sağlıyoruz. Peki bu ilacın koronavirüs hastalarına avantajları nelerdir? Düşük yan etki profiline sahip bir ilaçtır. Fiyatı da yerli ve milli olduğu için uygundur" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca 81 ilin sağlık müdürü ile görüştü: Toplantı dört saat sürdü
KORONAVİRÜS
Bakan Koca 81 ilin sağlık müdürü ile görüştü: Toplantı dört saat sürdü

'ERKEN İLAÇ KULLANIMI İLE HASTALIĞI KONTROL EDEBİLİYORUZ'

Doç. Dr. Kayıpmaz, Favipiravir ilacının daha önce ilk başta entübe hastalara verildiğini hatırlatarak, "Bu ilaç ilk önce entübe hastalara veriliyordu. Sonra entübasyon öncesindeki aşamada verildiğinde daha etkin olduğu ortaya kondu. Doğal olarak ilaca ne kadar erken başlanırsa, tedavide o kadar başarılı olunduğu görüşü hakim oldu. Biz de yerli ve milli ilaçlar sayesinde bu tedaviye erken dönemde başlayarak hastalığın akciğerlere tutan zatürreye dönüşüm oranını düşürmeyi başarabildik. Basit belirtileri de olsa bu ilacın başlanmasını şu anda tavsiye ediyoruz. Eğer bu ilaca erken başlarsak hastalık ileri aşamalara gelmeden onu kontrol altına alabiliyoruz. Mümkün olduğunca erken dönemde bu ilaçlara başlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Koronavirüs vakalarında patlama yaşanınca iki köy daha karantinaya alındı
KORONAVİRÜS
Koronavirüs vakalarında patlama yaşanınca iki köy daha karantinaya alındı

'YALNIZCA RİSK GRUPLARINA PNÖMOKOK AŞISINI ÖNERİYORUZ’

  • Doç. Dr. Kayıpmaz, Favipiravir ilacının Türkiye’de üretilmesi nedeniyle şu anda stoklarda bulunduğunu ifade ederek, "Bunun büyük bir avantajını yaşıyoruz. Yurt dışında sadece entübe olmuş veya yoğun bakıma girmiş hastalarda başlanabilen bir ilacı biz burada artık hastalığın ilk evrelerinde başlayabiliyoruz. Önümüzdeki kısa süre içinde de olumlu sonuçlarını göreceğimizi düşünüyorum. Pnömokok aşısı olarak adlandırılan aşıyı yalnızca altta yatan belirli kronik hastalıkları olan, belli yaşın üstündeki ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde korunma maksadıyla öneriyoruz. Zaten hem grip aşısının hem de zatürre aşısının bu dönemde hangi riskli hasta gruplarına yapılacağına dair de bilim kurulumuz bir çalışma yürütüyor. Pandemi sürecinde bu aşıların hangi riskli hasta gruplarına tavsiye edileceğini de yayınlamış oluruz" ifadelerini kullandı.

Bilim insanları açık açık uyardı: Koronavirüste ikinci dalga umumi tuvaletlerden gelecek
KORONAVİRÜS
Bilim insanları açık açık uyardı: Koronavirüste ikinci dalga umumi tuvaletlerden gelecek

Bilim Kurulu üyesinden korkutan uyarı: Vaka sıçraması yaşanıyor büyük risk taşıyorlar
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu üyesinden korkutan uyarı: Vaka sıçraması yaşanıyor büyük risk taşıyorlar

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs karantinası açıklaması: 68 ilde uygulanıyor
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs karantinası açıklaması: 68 ilde uygulanıyor
Abone Ol Google News
4 indirimbirden bekleniyor

4 indirim
birden bekleniyor

Doğal gaz keşfi iddiaları heyecana yol açtı.
Aferin size çocuklar

Aferin size çocuklar

Arkadaşının omzuna çıkıp bayrağı düzeltti...
Tele1de konuşan Prof. Çapoğlu: Erdoğan istifa ederse dolar 5 TL olur, ortaçağ karanlığından cumhuriyet aydınlığına çıkarız

​Yüzlercesi aynı anda havalanıp hedefe yöneliyor.

3 saatte 64 milyonluk rekor satış

3 saatte 64 milyonluk rekor satış

Erciyes Küçük Sanayi sitesi Yapı Kooperatifi tarafından hayata geçirildi.
Araçlar mahsur kaldı

Araçlar mahsur kaldı

​İstanbul'da yağış sonrası yollar göle döndü.

Yunanistan'ın Türkiye ile savaşı göze alması Atina için tam bir aptallık.
Bakasetas'da <br>sona doğru

Bakasetas'da
sona doğru

​​Fenerbahçe, bir transferi daha bitiriyor.
Sağlıklı Ev projesini anlattı

Sağlıklı Ev projesini anlattı

Dünyada deniz manzarasının yerini orman manzarası aldı
Faturalar<br>3 ay ertelenecek

Faturalar
3 ay ertelenecek

​Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Milan'ın teklifi <br>reddedildi

Milan'ın teklifi
reddedildi

​​Abdülkadir için istenilen bonservis ortaya çıktı.
Meteoroloji'den<br>İstanbul'a uyarı

Meteoroloji'den
İstanbul'a uyarı

​Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara dikkat...
Polis kapıları<br>tek tek çalıp uyardı

Polis kapıları
tek tek çalıp uyardı

​İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması..

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.