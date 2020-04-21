Koronavirüs Yolcu minibüsünde koronavirüse karşı bölmeli önlem
TÜRKİYE

Yolcu minibüsünde koronavirüse karşı bölmeli önlem

Yolcu minibüsünde koronavirüse karşı bölmeli önlem

Zonguldak’ta mahalleye yolcu taşıyan minibüsün sahibi genç, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcu koltuklarının arasına köpük bölme ile kapattı. Şoför mahallini de naylon ile kapatan gencin aldığı tedbir yolcuları da memnun etti.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüse karşı bölmeli önlem.
Koronavirüse karşı bölmeli önlem.

Mithatpaşa Mahallesi’ne yolcu taşıyan minibüsün sahibi Vahit Topçu isimli genç, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla minibüsünde ilave tedbirler aldı. Köpüklerle yolcu koltuklarının arasına bölme yapan Topçu, şoför mahallini de şeffaf naylon ile kapattı. Para alışverişini de naylonun arasından açtığı küçük delik sayesinde gerçekleştiren Topçu, diğer şoför esnafına da örnek oldu.

Topçu, diğer şoför esnafına da örnek oldu.

Yolcuların büyük memnuniyet duyduğu önlemleri alarak herkesin sağlığını düşündüğünü anlatan Topçu, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Koronavirüsle ulusal bir mücadele içindeyiz. Biz de halkımızın sağlığı için arabamızda gerekli tedbirleri aldık. İlk önce şoför tarafını naylon ile kapatarak şoför kısmının sağlığını düşündük. Sonra halkımızın sağlığını düşünmek için yolcu kabinlerini kapattık. Kabin şeklinde düzenledik. Biz tedbirlerimizi aldık. Buradan tüm yolcularımıza söylüyoruz, güvenli bir seyahat sürebilmeleri için sağlıkları bizim için önemli. Biz yolcu kabinlerimizi köpüklerle kapattık. Yolcularımızın ikili temasını kaldırdık. Şoför tarafını şeffaf branda ile çevirdik. Şu an içimiz rahat, yolcularımızın da içi rahat olabilir. Bize teşekkür ediyorlar. Herkesin bizim gibi duyarlı olmasını istiyorlar. Tüm şoför esnafına çağrımızdır biz en güzel şekilde önlemimizi aldık. Onlar da alabilirler."

Topçu, diğer şoför esnafına da örnek oldu.
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