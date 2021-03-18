Yüksek riskli il kategorisinde bulunan Karaman'daki bir taziye evinden 61 kişi çıktı

Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk askeri Ada’dan bir daha gitmeyecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Çanakkale Zaferinin 106’ncı yıl dönümünde Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı’nı ziyareti sonrası yaptığı konuşmada, “Türk askerinin 1960 anlaşmaları tahtında, 82 yıllık bir aradan sonra Kıbrıs’a tekrar ayak basmasıyla Kıbrıs Türk halkı çok büyük bir mutluluk yaşamıştır. 82 yıllık bir aradan sonra Kıbrıs’a gelen Türk askeri bir kez daha gitmeyecektir” ifadelerini kullandı.