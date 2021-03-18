Koronavirüs Yüksek riskli il kategorisinde bulunan Karamandaki bir taziye evinden 61 kişi çıktı
TÜRKİYE

Yüksek riskli il kategorisinde bulunan Karaman'daki bir taziye evinden 61 kişi çıktı

Yüksek riskli il kategorisinde bulunan Karaman'daki bir taziye evinden 61 kişi çıktı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı yüksek riskli il olarak turuncu kategoride yer alan Karaman'da bir taziye evinden 61 kişinin olduğu ortaya çıktı. İhbar üzerine eve giden polis, evi tahliye edip 61 kişi hakkında işlem başlattı.

Haber Merkezi DHA
Polis evdekileri tahliye edip haklarında işlem başlattı.
Polis evdekileri tahliye edip haklarında işlem başlattı.

Karaman, Sağlık Bakanlığı'nın 6-12 Mart tarihlerini kapsayan haftalık vaka sayısına göre 100 bin nüfusta 56,88 ile turuncu listede bulunuyor.

Kentteki vaka sayısının yüksek olması nedeniyle tedbir ve denetimler artırıldı. Ancak bugün akşam saatlerine 112 Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Yeşilada Mahallesi 820 Sokak'taki taziye evine giden polis, evde gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

DHA

Evin 3 odasında 61 kişinin olması üzerine polis tek tek evdekileri tahliye edip, haklarında işlem başlattı.

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