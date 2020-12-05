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Koronavirüs Yüzde 94 başarı sağlayan koronavirüs aşısı Modernadan iyi haber Tüm yaş gruplarında kalıcı bağışıklık sağladı
TÜRKİYE

Yüzde 94 başarı sağlayan koronavirüs aşısı Moderna'dan iyi haber: Tüm yaş gruplarında kalıcı bağışıklık sağladı

Yüzde 94 başarı sağlayan koronavirüs aşısı Moderna'dan iyi haber: Tüm yaş gruplarında kalıcı bağışıklık sağladı

ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna, taşıyıcı RNA teknolojisiyle geliştirdikleri korona aşısına ilişkin gelen son verilerin tüm yaş gruplarında kalıcı bağışıklık potansiyeli sunduğunu açıkladı. Aşı, bazı ciddi vakalarda %100 etkinlik göstermişti.

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Koronavirüs aşılarına ilişkin devam eden çalışmalar sonrası yeni detaylar ortaya çıkıyor. Moderna, aşı çalışmasına ilişkin gelen son verilerin ilk doz uygulandıktan 119 gün, ikinci doz uygulandıktan 90 gün sonra tüm yaş gruplarında kalıcı bağışıklık potansiyeli sunduğunu açıkladı.

FAZ-1 VERİLERİ UMUT VERDİ

Şirketin internet sitesinde yayımlanan açıklamada Moderna Medikal Direktörü Tal Zaks, "Faz-1 verileri koronavirüs aşımızın tüm yaş gruplarında kalıcı bağışıklık sağlayabileceğini gösterdi" ifadelerini kullandı. Şirket yıl sonuna kadar ABD'de 20 milyon doz aşı arz etmeyi hedeflerken, 2021'in ilk çeyreğinde küresel olarak 100-125 milyon doz aşı sağlamayı planlıyor. Bu aşıların 85-100 milyon dozu ABD için planlanırken, geriye kalan bölümü diğer ülkelere arz edilecek.

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CİDDİ VAKALARDA YÜZDE 100 ETKİNLİK SAĞLADI

ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna, geliştirdikleri koronavirüs aşısının hiçbir komplikasyonla karşılaşmadığını, yüzde 94,1'lik başarı oranıyla acil kullanım iznine başvurulacağını açıklamıştı. Ciddi vakalarda ise bu oranın yüzde 100 olduğu belirtilmişti.

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