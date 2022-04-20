Bir enfes lezzet: 'Köstebek pasta'

Köstebek pastası, bu enfes lezzet, görünüm itibariyle köstebek yuvasını andırmasından dolayı bu adı alır. İşte, herkesin evinde kolayca bulunan malzemelerle yapılabilen 'köstebek pasta'sının muhteşem tarifi...

KÖSTEBEK PASTA NASIL YAPILIR? ADIM ADIM KÖSTEBEK TATLISI TARİFİ

1. adım: Yumurtaları, şekeri, sütü, sıvı yağı, kakao, un ve kabartma tozunu sırasıyla ekleyerek iyice çırpın.

2. adım: Pürüzsüz bir kıvam alması çok önemlidir. Sıvı yağ ile yağladığınız tepsiye döküp önceden 180 derecede ısıttığınız fırına koyup 20-25 dakika pişirin.

3. adım: Keki fırından çıkardıktan sonra dinlendirip hangi boyutta köstebek pasta yapmak isterseniz kesip servis tabağına alın.

4. adım: Kekin orta kısmında ufak bir parça kesip içine muz veya çilek gibi istediğiniz meyvelerle doldurun. Arta kalan kek parçalarını ufalayın.

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KÖSTEBEK PASTA MALZEMELERİ

-3 adet yumurta

-1 su bardağı toz şeker

-1/2 çay bardağı süt

-1/2 çay bardağı sıvı yağ

-2 tepeleme yemek kaşığı kakao

-1 paket kabartma tozu

-1 paket vanilya

-1,5 su bardağı un

İçi için:

-2 paket krem şanti

-1,5 su bardağı soğuk süt

-2 adet muz

KÖSTEBEK PASTA YAPILIŞI

1- İç dolgusu için krem şantiyi hazırlayın. 1,5 su bardağı soğuk süt ile 2 paket krem şantiyi bir mikser yardımıyla iyice çırpın. Hazırladığınız krem şantiyi soğuması için dolaba kaldırın.

2.Kek için; yumurta ve şekeri mikser yardımıyla 5 dakika boyunca çırpın. Ardından gerekli olan diğer malzemeleri ekleyin ve güzelce karıştırın. Kek hamurunuz hazır.

3. Dikdörtgen bir fırın tepsisinin dibine yağlı kağıt serin ve üstüne hazırladığınız kek karışımını dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.

4. Kek piştikten sonra fırından alın ve ılıklaşmasını bekleyin. Yuvarlak bir kesme kalıbıyla kekinizi yuvarlak yuvarlak kesin.

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5. Kalan kek parçalarını iyice soğumaları için bir kenara alın.

6. Krem şantiyi bir sıkma torbasına alın ve yuvarlak kestiğiniz her bir kek parçasının üstüne bir miktar sıkın.

7. Muzları yuvarlak yuvarlak dilimleyin ve üstlerine yerleştirin.

8. Muzların üstüne tekrar bir tepe oluşturacak şekilde krem şantiyi sıkın.

10. Kalan ve iyice soğumuş olan kek parçalarını mutfak robotunda un haline gelene dek çekin.

11. Üstüne krem şanti sıktığınız kekleri bu un haline getirdiğiniz kek kırıntıları ile kaplayın ve soğuması için tekrar buzdolabına kaldırın.

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12. Bu şekilde yaklaşık 30 dakika dolapta beklettikten sonra servis edin.

KÖSTEBEK PASTA TARİFİNİN PİŞME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞİYOR?

4 kişilik köstebek pastasının hazırlanma süresi 30 dakika, pişirme süresi 20 dakikadır.

KÖSTEBEK PASTA KAÇ KALORİDİR?

1 porsiyon için 487/kcal*

KÖSTEBEK PASTA BESİN DEĞERİ

1 porsiyon için;

12 gram protein

75 gram karbonhidrat

15 gram yağ

*Uzman diyetisyenler tarafından hazırlanmıştır.

KÖSTEBEK PASTA TARİFİ ZORLUK SEVİYESİ NEDİR?

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KÖSTEBEK PASTA YAPIMININ PÜF NOKTALARI

Kek hamurunu hazırladıktan sonra büyükçe bir dikdörtgen tepsiye dökerseniz, hem alt tabanı daha ince olacaktır, hem de daha fazla porsiyon çıkacaktır. Yuvarlak yuvarlak kesmek için geniş ağızlı bir bardak ya da yuvarlak kesme kalıbı kullanabilirsiniz.

KÖSTEBEK PASTA SERVİS ÖNERİSİ

2 paket krem şanti, 1,5 su bardağı soğuk süt ve 2 adet muz, iç dolgusu için kullanılacak.

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