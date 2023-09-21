Kredi ve ticari kredi faizlerinde üst limit belli oldu
Merkez Bankası'nın (TCMB) 500 baz puanlık rekor faiz artışıyla politika faizini yüzde 30’a yükseltmesi sonrasında kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde de üst limitler arttı.
Kredi kartı gecikme faiz oranı ne kadar?
Referans faiz oranı aylıkta yüzde 2,71'e yükselirken kredi kartı gecikme faizi de aylıkta yüzde 3,76’ya yükseldi.
Nakit çekimde de faiz aylıkta yüzde 3,57’den yüzde 4,02’ye yükseldi.
Ticari kredi faizlerinde de üst limit ne kadar oldu?
Ticari kredi faizlerinde de üst limit, 1,8'lik kat sayıya göre yüzde 56,3’ten yüzde 69,3'e yükseldi.
yatırım kredilerinde üst sınır ne kadar?
İhracat ve yatırım kredileri için de sınır yıllık oran olarak yüzde 43,8’den yüzde 53,9’a yükseldi.
Akdi faiz oranı nedir?
Akdi faiz oranı, kredi kartı borcunun ödenmeyen kısmı için uygulanan faiz oranıdır. Gecikme faiz oranı ise, kredi kartı borcunun asgari tutarının ödenmemesi durumunda uygulanan faiz oranıdır.