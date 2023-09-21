FED faiz kararı toplantısı 19-20 Eylül tarihlerinde yapıldı. Küresel piyasalar için haftanın en önemli gündemi olan Fed, faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Peki FED faizi sabit tutarsa dolar ve altın ne olur? Merkez Bankası faizi serbest bırakırsa dolar kurunda, altın fiyatlarında durum ne olur? FED faizi sabit tutarsa borsa ne olur? İşte detaylar.