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Kurban namazı var mıdır? Kurban namazının hükmü nedir?

Kurban Bayramı boyunca Müslümanlar, Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesme süreci gerçekleştirecekler. Ancak, vatandaşlar bu ibadetle ilgili bazı ayrıntıları merak ediyorlar. Kurban kesildikten sonra namaz kılmak gerekir mi? Kurban namazının hükmü nedir? İşte detaylar...

13:11 - 7/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Kurban namazı
Kurban namazı

Kurban kestikten sonra kılınan namaz son zamanlarda gündemde yer alıyor. Kurban Bayramı’nda en en önemli ibadetleri arasında yer alanlardan biri de kurban kesme işlemini gerçekleştiren Müslümanlar, sonrasında nafile ve şükür namazı olarak tanımlanan namazın hükmünü araştırıyorlar. Kurban kesildikten sonra kılınan namaz nedir? Kurban namazı var mıdır? İşte ayrıntılar...

KURBAN NAMAZI VAR MI, HÜKMÜ NEDİR?

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz bulunmuyor.

Bu namazın dini bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlış sayılıyor. Kişi sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabiliyor.

Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkanına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rekat nafile namaz kılabiliyor.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka yeter sayı miktarı mala sahip olup seferi olmayan her Müslüman, kurban kesmekle yükümlü sayılıyor. Buna göre, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gram altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olanların kurban kesmesi gerekiyor.




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Kurban namazı var mıdır? Kurban namazının hükmü nedir?