Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilir? Kurumlar vergisi son ödeme hangi tarihte?

Kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilir? Kurumlar vergisi son ödeme hangi tarihte?

15:1418/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kurumlar vergisinin ne zaman ödenmesi gerekiyor?
Kurumlar vergisinin ne zaman ödenmesi gerekiyor?

Kurumlar vergisi son ödeme tarihinin ne zaman olduğu vatandaşlar tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Kurumlar vergisi mükellefi olan sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıkları için beyanname dönemi 1 Nisan’da başladı. Mükellefler belirlenen takvime göre işlemlerini gerçekleştirmeli. Peki, Kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilir? Kurumlar vergisi ödeme dönemi ne zaman bitiyor? Detaylar haberin devamında…

Kurumlar vergisi mükellefleri, 2024 hesap dönemine ait beyannamelerini belirlenen tarihlerde verebilecek. Beyannamelerde, bilanço, gelir tablosu, işletme hesabı özeti, kesinti yoluyla ödenen vergiler, serbest bölgelerde elde edilen kazançlar, teknogirişim ve teknokent sermaye destekleri, yabancı ülkelerde ödenen vergiler, temel mali tablolar, kurum ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin bildirimler gibi bilgilerin yer alması gerekiyor. Kurumlar vergisi ödeme tarihleri...

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NE ZAMAN VERİLMESİ GEREKİR?

Kurumlar vergisi mükellefi olan sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait işletmeler ile iş ortaklıkları için beyanname dönemi 1 Nisan'da başladı. Buna göre, mükellefler nisan ayının sonuna kadar 2024 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisini beyan edebilecek. Özel hesap dönemi tayin edilen kurumların ise beyannamelerini verdikleri ilgili ayın sonuna kadar vergilerini ödemesi gerekiyor.

KURUMLAR VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Mükellefler, vergilerini GİB ait "gib.gov.tr" internet sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların banka-kredi kartı veya hesaplarından ödeyebilirler.






#vergi
#vergi borcu
#Mükellef
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?