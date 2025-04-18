Kurumlar vergisi son ödeme tarihinin ne zaman olduğu vatandaşlar tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Kurumlar vergisi mükellefi olan sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıkları için beyanname dönemi 1 Nisan’da başladı. Mükellefler belirlenen takvime göre işlemlerini gerçekleştirmeli. Peki, Kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilir? Kurumlar vergisi ödeme dönemi ne zaman bitiyor? Detaylar haberin devamında…
Kurumlar vergisi mükellefleri, 2024 hesap dönemine ait beyannamelerini belirlenen tarihlerde verebilecek. Beyannamelerde, bilanço, gelir tablosu, işletme hesabı özeti, kesinti yoluyla ödenen vergiler, serbest bölgelerde elde edilen kazançlar, teknogirişim ve teknokent sermaye destekleri, yabancı ülkelerde ödenen vergiler, temel mali tablolar, kurum ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin bildirimler gibi bilgilerin yer alması gerekiyor. Kurumlar vergisi ödeme tarihleri...
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN NE ZAMAN VERİLMESİ GEREKİR?
Kurumlar vergisi mükellefi olan sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait işletmeler ile iş ortaklıkları için beyanname dönemi 1 Nisan'da başladı. Buna göre, mükellefler nisan ayının sonuna kadar 2024 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisini beyan edebilecek. Özel hesap dönemi tayin edilen kurumların ise beyannamelerini verdikleri ilgili ayın sonuna kadar vergilerini ödemesi gerekiyor.
KURUMLAR VERGİSİ NASIL ÖDENİR?
Mükellefler, vergilerini GİB ait "gib.gov.tr" internet sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların banka-kredi kartı veya hesaplarından ödeyebilirler.