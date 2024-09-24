Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından öğrenciler şimdi yurt kayıtları için harekete geçmeye başladı. Peki, KYK ek tercih yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK YEDEK YURT YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

2024-2025 eğitim öğretim dönemi 23.09.2024 tarihli yurt yedek yerleştirme sonuçları GSB tarafından açıklandı. e-devlet üzerinden KYK yedek yurt sonuçlarını T.C kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile öğrenebilirsiniz.

KYK YEDEK YURT YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

GSB yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılıyor. Adaylar TCKN ve şifreleri ile sonuçları sorgulayabilecek. KYK yurt yerleştirme sonucu ekranında kazanılan yurt adı adresi, kayıt tarihleri ve diğer bilgileri bulunacak.

KYK yurt başvuru sorgulama ekranına KYK resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Yedek yerleştirmeler her hafta yapılmaya devam edecek. Başvuru sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama internet adresinden öğrenilecek.

2024 2025 KYK EK TERCİH YURT BAŞVURUSU OLACAK MI?

Üniversiteye ek kontenjan, özel yetenek sınavı ile yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ve yüksek lisans/doktora öğrencileri için yurt başvuruları henüz başlamadı. Geçtiğimiz yıllarda başvurular eylül sonunda başlamıştı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

KYK EK TERCİH YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin yurt başvuruları geçersiz sayılacak.







