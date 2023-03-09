Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ücretleriyle ilgili beklenen açıklama, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle, depremzedeler KYK yurtlarına yerleştirilmiş ve bu nedenle de üniversiteler uzaktan eğitim sistemine geçerek, öğrenciler yurtlardan ayrılmıştı.

KYK YURT ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, KYK yurt ücretlerinin iade edilip edilmeyeceğiyle ilgili açıklamada bulundu.

Kasapoğlu açıklamasında şunları söyledi;

"Sevgili gençler, GSB Yurtlarımızda 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyenlerin ücretleri iade ediliyor. 20 Şubat itibarıyla yurtta kalan gençlerimiz ücret ödemeye devam edecek olup depremzede öğrencilerimiz ise hiçbir ücret ödemeyecektir."