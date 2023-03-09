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Özgün

KYK yurt ücretleri ne zaman iade edilecek? Bakan Kasapoğlu'ndan açıklama!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyen öğrencilerin, ücretlerinin iade edileceğini, depremzede öğrencilerin ise hiçbir ücret ödemeyeceğini bildirdi.

13:12 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
KYK yurt ücretleri

KYK yurt ücretleri

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ücretleriyle ilgili beklenen açıklama, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle, depremzedeler KYK yurtlarına yerleştirilmiş ve bu nedenle de üniversiteler uzaktan eğitim sistemine geçerek, öğrenciler yurtlardan ayrılmıştı.

KYK YURT ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, KYK yurt ücretlerinin iade edilip edilmeyeceğiyle ilgili açıklamada bulundu.

Kasapoğlu açıklamasında şunları söyledi;

"Sevgili gençler, GSB Yurtlarımızda 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyenlerin ücretleri iade ediliyor. 20 Şubat itibarıyla yurtta kalan gençlerimiz ücret ödemeye devam edecek olup depremzede öğrencilerimiz ise hiçbir ücret ödemeyecektir."

Buna göre; KYK yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyen öğrencilerin, ücretleri iade edilecek.

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#gsb yurt ücretleri
#Muharrem Kasapoğlu
28 dakika önce
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KYK yurt ücretleri ne zaman iade edilecek? Bakan Kasapoğlu'ndan açıklama!
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