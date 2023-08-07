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LGS 3. nakil başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığının, "www.meb.gov.tr" internet sitesinden açıkladı. Sonuçların açıklanması sonrası nakiller ile herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler ise il ilçe nakil komisyonu başvuru detayları için arama motorlarına yöneldi. LGS 3. nakil başvuruları için tarihler MEB tarafından duyurulmuştu. Peki; LGS 3. nakil başvurusu başladı mı, ne zaman yapılacak?

11:13 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Lise nakilleri

Lise nakilleri

LGS 2.nakil sonuçlarının açıklanmasından sonra LGS 3.terich araştırmaları yapılıyor. Peki 2023 LGS'de yerleşemeyenler ne yapacak? LGS'de 3.tercihler var mı, ne zaman tercih yapılacak?

LGS'DE YERLEŞEMEYENLER NE YAPACAK?

LGS 2.nakil sürecinden hiçbir okula yerleşmeyen öğrenciler lise nakil süreci devamını merak ediyorlar. LGS yerleşemeyenler İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularını gerçekleştirecekler.

LGS'DE YERLEŞEMEYENLER NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

LGS'de yerleşemeyenler 8-16 Ağustos tarihleri arasında yerleştirme başvurularını yapacaklar. 18 ZAğustos ttarihinde ise yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

NAKİL KOMİSYONU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Nakil komisyonuna başvurabilmek için ilçe milli eğitim müdürlüklerine gitmek gerekecek. İlçede yerleşemeyen öğrenci sayıları dikkate alınarak ilçe nakil komisyonu üyelerinin dışında veli ve öğrencilere boş kontenjanlar, kayıt alanındaki okullar, okulların eğitim programları, alan ve tür bilgileri gibi hususlarda rehberlik yapması için görevliler yardımcı olacak.

Komisyona başvuran veli ve öğrencilerin dilekçeleri gerekli rehberlik ve kontroller yapıldıktan sonra komisyon üyelerince teslim alınıp gün sonunda hazırlanacak excel tablosunda gruplandırılacak.



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#lgs 3. nakil başvurusu
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