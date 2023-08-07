LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

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Merkezi sınav sonrası liselere kayıt için ikinci nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde alındı.
MEB, LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıkladı.
Tercih sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabilecek.
Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos tarihlerinde alınacak.
18 Ağustos'ta yerleştirme işlemleri tamamlanacak.