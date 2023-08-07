LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz 2023 tarihinde açıklandı. LGS 1. nasıl sonuçlarının ardından sınav puanı ile herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için LGS 2. ek tercih dönemi başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan lise tercih takvimi ve kılavuzu ile süreç takip ediliyor. LGS 2. ek tercihler nasıl yapılacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı LGS ikinci ek tercih işlemi hakkında detaylar...