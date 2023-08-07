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LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

MEB, LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıklandığını bildirdi. Tercih sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabilecek.

10:07 . 7/08/2023 Pazartesi
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Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Merkezi sınav sonrası liselere kayıt için ikinci nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde alındı.


MEB, LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıkladı.


Tercih sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabilecek.


Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos tarihlerinde alınacak.


18 Ağustos'ta yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

#LGS
#Sonuçlar
#Milli Eğitim Bakanlığı
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