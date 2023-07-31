LGS 2. tercih sonuçları MEB'den gelen duyuru ile erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca LGS tercih sonuçları 24 Temmuz tarihinde ilan edildi. 3 - 19 Temmuz 2023 tarihleri arasında 1 milyon 14 bin 675 öğrenci, sınavlı okul ve yerel yerleştirme için tercihte bulundu. Öğrencilerin yüzde 95'i tercihlerine yerleşti. MEB'den yapılan açıklamaya göre LGS lise yerleştirmelerinde açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak.

LGS 1. tercih sonuçları sonuçları nasıl görüntülenir?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS 1. nakil yerleştirme sonuçlarını ilan etti. MEB'den yapılan açıklamaya göre yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.

LGS 2. tercihler ne zaman yapılacak?

İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.

08 - 16 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 - 25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

Adaylar son kez puanlarının yettiği boş kontenjanlara başvuracak. Bugün başlayan ikinci nakil dönemi 4 Ağustos gününe kadar sürecek.Merkezi sınav puanı ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar, pansiyonlu okullar ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullarda, adaylar en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Sonuçlar 7 Ağustos’ta açıklanacak.

LGS yerleştirme takvimi

-31 Temmuz: Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ilanı

-31 Temmuz-4 Ağustos: Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularının alınması

-7 Ağustos: Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının ilanı

-8-16 Ağustos: Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması

- 18 Ağustos: İl veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması

- 22-25 Ağustos: Yatılılık başvurularının okul ve kurumlarca alınması



