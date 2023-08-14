Lise kayıt tarihleri, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. LGS sonuçları ile nakil yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Tercih sonuçlarının netleşmesiyle adaylar için sırada kayıt süreci var. Peki 2023 9. sınıf kayıtları ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı? İşte o konu hakkında bilgiler...

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Lise kayı tarihleri 2023-2024 yılında 9. sınıfa başlayacak adaylar tarafından merak ediliyor. LGS yerleştirme işlemleri 18 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek. Bu sürecin ardından kayıt dönemi başlayacak. Lise tercihleri sonucuna göre okula yerleşen öğrencilerin okullara kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılıyor.

2023-2024 LGS LİSE KAYIT TARİHİ

YERLEŞTİRMEYE ESAS 1. NAKİL TERCİH: 24-28 Temmuz 2023

YERLEŞTİRMEYE ESAS 1. NAKİL SONUÇ: 31 Temmuz 2023

YERLEŞTİRMEYE ESAS 2. NAKİL TERCİH: 31 Temmuz - 4 Ağustos 2023

YERLEŞTİRMEYE ESAS 2. NAKİL SONUÇ: 7 Ağustos 2023

Merkezi sistem üzerinden yürütülen ana yerleştirme süreci, 7 Ağustos 2023'te tamamlanacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak ve 18 Ağustos 2023'de yerleştirme süreci tamamlanacak.







