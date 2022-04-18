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Hayranı çok "lokma tatlısı"

Seveni çok, sofralarda yemek için heyecanla beklediğimiz lokma tatlısı, hamur işi yapılan tatlıların arasında yer alan şerbetli bir tatlıdır. Lokma tatlısının hazırlanabilmesi için ilk önce cıvık bir hamur kızartılıp şerbetlenerek servis edilir. İşte, lokma tatlısının malzemeleri, hazırlık aşamaları, besin ve kalori değerleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Lokma tarifi: Püf noktalarıyla lokma nasıl yapılır?
Lokma tatlısı

En popüler tatlı listesinin ilk sıralarını zorlayan İzmir adıyla da ün kazanmış "lokma tatlısı", un, maya, tuz ve şekerle hazırlanan hamurun sıvı yağda kızartılmasıyla yapılan koyu kıvamlı şerbetle tatlandırılarak hazır hale getirilir. İşte, eşsiz lezzetiyle lokma tarifi..

LOKMA TATLISI MALZEMELERİ

  1. 3,5 su bardağı un
  2. 2 su bardağı su
  3. 1 paket instant maya
  4. 1 tatlı kaşığı şeker
  5. 1 silme çay kaşığı tuz

LOKMA TATLISININ BESİN DEĞERLERİ

1 Porsiyon (Orta) Lokma Tatlısı 957,39 kaloridir. Lokma Tatlısı içeriğinde 92,72 Karbonhidrat(g), 4,49 Protein(g), 59,43 yağ(g), 1,32 lif(g), 62,58 Sodyum(mg), 106,99 potasyum(mg), 35,87 Kalsiyum(mg), 49,40 A Vitamini(ui), 0,36 C Vitamini(mg), 1,13 ve Demir barındırır.

LOKMA TATLISI KALORİSİ VE BESİN DEĞERLERİ TABLOSU

Lokma Tatlısı kalorisi ve besin değerleri;

ŞERBETİ İÇİN;

  1. 2 su bardağı şeker
  2. 1,5 su bardağı su
  3. 1 dilim limon

ADIM ADIM PRATİK LOKMA TATLISI NASIL YAPILIR?

Öncelikle şerbet hazırlanıyor. Bu tarifte limon kullanılmadı fakat tarifimize göre limonu, şekeri ve suyu tencereye alıp kaynatıyoruz. Kıvamlı bir şerbetimiz olacak.

1. Adım: Şerbeti soğumaya bırakıyoruz.

2. Adım: Tatlımız için hamuru hazırlıyoruz. Gerekli malzemeleri bir kaba alıyoruz ve mikser yardımıyla karıştırıyoruz.

3. Adım: Kek hamurundan daha kıvamlı bir hamur elde ediyoruz.

4.Adım: 1 saat kadar mayalanması için dinlenmeye bırakıyoruz ve bekliyoruz.

5.Adım: Mayasını bulan hamurumuzu alıyoruz.

6. Adım: Bir tencereye yarısına kadar sıvı yağ ekliyoruz ve kızdırıyoruz.

7. Adım: Hamurdan avucumuzun içine yumruk yapar gibi alıyoruz.

8. Adım: Yağa batırılmış tatlı kaşığıyla yumruğumuzun üzerinde kalan parçayı alıyoruz ve kızgın yağa atıyoruz.

9. Adım: Ara ara karıştırarak arkalı önlü kızartıyoruz.

10. Adım: Kızaran hamuru şerbetin içine atıyoruz ve yine karıştırarak 2 dakika kadar bekletiyoruz ve servis tabağına alıyoruz.

11. Adım: Hamur bitene kadar bu işleme devam ediyoruz.

12. Adım: Eğer şerbetimizden kaldıysa üzerine döküp tatlıyı batırarak tüketebilirsiniz.

**Afiyet olsun…

ÖNEMLİ NOT: Dikkatli olun yanık oluşmaması için önemli. Eğer hamurunuz yeteri kadar dinlenip, mayası gelmediyse ve yağınız çok kızgınsa lokmalarda patlamalar olabilir.

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