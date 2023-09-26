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Hatayspor, sahasında geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u 3-2 yendi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u 3-2 yendi. Hatayspor'un gollerini ise 72. dakikada R. Rivas, 88. dakikada D. Lamkel Ze ve 90+7. dakikada F. Dele-Bashiru attı. Trabzonspor'un gollerini 44. dk Visca ve 62. dakikada P. Onuachu kaydetti. İşte Hatayspor - Trabzonspor maçının geniş özeti.

09:25 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Hatayspor - Trabzonspor maç özeti

Hatayspor - Trabzonspor maç özeti

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor, Atakaş Hatayspor’a konuk oldu. Volkan Demirel'in Hatayspor'u son 20 dakikada hayata döndü. 2-0 geriden gelip Trabzonspor'u 3 2 yendi.

Hatayspor - Trabzonspor maç özeti

  1. 4. dakikada ceza sahasına sağdan paslaşarak giren Bashiru'nun vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
  2. 8. dakikada Ghoulam'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında, kaleci Uğurcan Çakır yumruklayarak topu uzaklaştırdı.
  3. 17. dakikada ceza sahası sol çizgiden Lamkel Ze'nin ortasına arka direkte Strandberg'nin vuruşunda, top savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.
  4. 25. dakikada ceza sahasına sağ kanattan giren Bashiru'nun ortasında, kaleye paralel giden topa kimse dokunamadı.
  5. 44. dakikada Trabzonspor öne geçti. Orta sahada Onuachu'nun kafa pasında topu alan Visca, ceza sahasına girdiği anda sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
  6. 45+3. dakikada Bardhi'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Erce Kardeşler iki hamlede topa sahip oldu.
  7. 53. dakikada Rivas’ın sol kanattan ortasında Lamkel Ze’nin uzak köşede kale sahası içinden vuruşunda top direkten döndü.
  8. 60. dakikada Ghoulam’ın ortasında, Uğurcan Çakır penaltı noktası civarında yükselerek Rivas’dan önce topa hakim oldu.
  9. 62. dakikada Trabzonspor farkı 2’ye çıkardı. Eren Elmalı’nın sol kanatta yerden ortası sonrası savunmanın müdahalesine rağmen topu önünde bulan Onuachu’nun şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
  10. 72. dakikada Hatayspor farkı 1’e indirdi. Strandberg’in ceza sahasında vuruşunda savunmadan seken topu sağ çaprazda önünde bulan Rivas’ın gelişine sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır’ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti.1-2.
  11. 88. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Bashiru’nun ceza yayı civarından yaptığı vuruşta Lamkel Ze’nin altı pas önünde ayağını uzatarak topun yönünü değiştirmesi sonucu meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.
  12. 90+7. dakikada Hatayspor öne geçti. Ani gelişen Hatayspor atağında Fernandes’in pasıyla ceza sahası sol çaprazında buluşan Bashiru’nun şutunda, top uzak köşeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2.

Müsabaka, Atakaş Hatayspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Hatayspor - Trabzonspor canlı skor

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