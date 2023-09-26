Hatayspor - Trabzonspor maç özeti
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor, Atakaş Hatayspor’a konuk oldu. Volkan Demirel'in Hatayspor'u son 20 dakikada hayata döndü. 2-0 geriden gelip Trabzonspor'u 3 2 yendi.
Hatayspor - Trabzonspor maç özeti
Hatayspor - Trabzonspor maç özeti
- 4. dakikada ceza sahasına sağdan paslaşarak giren Bashiru'nun vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
- 8. dakikada Ghoulam'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında, kaleci Uğurcan Çakır yumruklayarak topu uzaklaştırdı.
- 17. dakikada ceza sahası sol çizgiden Lamkel Ze'nin ortasına arka direkte Strandberg'nin vuruşunda, top savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.
- 25. dakikada ceza sahasına sağ kanattan giren Bashiru'nun ortasında, kaleye paralel giden topa kimse dokunamadı.
- 44. dakikada Trabzonspor öne geçti. Orta sahada Onuachu'nun kafa pasında topu alan Visca, ceza sahasına girdiği anda sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
- 45+3. dakikada Bardhi'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Erce Kardeşler iki hamlede topa sahip oldu.
- 53. dakikada Rivas’ın sol kanattan ortasında Lamkel Ze’nin uzak köşede kale sahası içinden vuruşunda top direkten döndü.
- 60. dakikada Ghoulam’ın ortasında, Uğurcan Çakır penaltı noktası civarında yükselerek Rivas’dan önce topa hakim oldu.
- 62. dakikada Trabzonspor farkı 2’ye çıkardı. Eren Elmalı’nın sol kanatta yerden ortası sonrası savunmanın müdahalesine rağmen topu önünde bulan Onuachu’nun şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
- 72. dakikada Hatayspor farkı 1’e indirdi. Strandberg’in ceza sahasında vuruşunda savunmadan seken topu sağ çaprazda önünde bulan Rivas’ın gelişine sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır’ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti.1-2.
- 88. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Bashiru’nun ceza yayı civarından yaptığı vuruşta Lamkel Ze’nin altı pas önünde ayağını uzatarak topun yönünü değiştirmesi sonucu meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.
- 90+7. dakikada Hatayspor öne geçti. Ani gelişen Hatayspor atağında Fernandes’in pasıyla ceza sahası sol çaprazında buluşan Bashiru’nun şutunda, top uzak köşeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2.
Müsabaka, Atakaş Hatayspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.
Hatayspor - Trabzonspor canlı skor
Hatayspor - Trabzonspor canlı skor
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