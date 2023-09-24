Ligde oynadığı tüm maçları kazanan Fenerbahçe puanını 15 yaptı ve liderliğini sürdürdü. İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertliler bu sezon Konferans Ligi ve Süper Lig dahil oynadığı 12 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.