Alanyaspor-Fenerbahçe
Süper Lig'in 6.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertliler, 43. dakikada İrfan Can Kahveci'nin attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Ligde oynadığı tüm maçları kazanan Fenerbahçe puanını 15 yaptı ve liderliğini sürdürdü. İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertliler bu sezon Konferans Ligi ve Süper Lig dahil oynadığı 12 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.
Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Corendon Alanyaspor ise 7 puanda kaldı.
Karşılaşmada Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan kırmızı gördü.
Alanyaspor-Fenerbahçe maç özeti
9. dakikada sol kanatta topla buluşan Ferdi, ceza sahası içerisine topla birlikte sokuldu, çizgiye inip yerden altı pasa çıkardığı topa dokunan Dzeko’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Yusuf’ta kaldı.
12. dakikada Eduardo’nun ceza sahası dışından şutunda defansa çarpan top, kale direğine yakın bir noktadan kornere çıktı.
16. dakikada Fred’in pasıyla ceza sahası yayında topla buluşan Szymanski’nin yerden sert şutu, defansa çarpıp kale direğine yakın noktadan kornere çıktı.
27. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Szymanski’nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Dzeko’nun şutunu, kaleci Yusuf ayaklarıyla uzaklaştırdı.
39. dakikada sağ kanattan Novais’in kullandığı köşe atışında Richard’a altı pas üzerinde çarpan top kaleye yöneldi, meşin yuvarlağı Livakovic son anda çeldi.
43. dakikada ceza sahasına sol kanattan açılan ortada topla buluşan Dzeko, sağdan içeri kat eden İrfan Can Kahveci’ye pasını verdi. Defans oyuncusunu şık bir çalımla geçen İrfan’ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
48. dakikada İrfan Can Kahveci’nin pasıyla ceza sahası içerisine giren Fred’in plasesinde top kaleci Yusuf’ta kaldı.
56. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Fred’in ortasına iyi yükselen Dzeko’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
57. dakikada sol kanattan ilerleyen Fred, ceza sahası dışında Szymanski’yi buluşturdu. Szymanski’nin sert şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.