'un ulaşım sorunlarını çözmek, trafik yoğunluğunu azaltmak ve iki kıta arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen

, İstanbul’da yapıldığı günden bugüne en önemli toplu taşıma aracı haline geldi. Günde 500 binin üstünde yolcu taşıyan Marmaray’ın taşıdığı yolcu sayısı 9. yılında 784 milyona ulaştı. Halkalı-Gebze arası ortalama 1,5-2 saat gibi bir süren Marmaray’ın durakları ve sefer saatleri birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Peki Marmaray ücretleri ne kadar? Marmaray durak süreleri ve sefer saatleri neler? İşte detaylar.