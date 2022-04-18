Pratik 'mayasız poğaça' tarifi

Ramazan günlerinde sahur sofralarında kolaylıkla hazırlayabileceğiniz mayasız poğaça tarifini sizler için derledik.
MAYASIZ POĞAÇA TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 adet yumurta
- 1 su bardağı süt
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1,5 tatlı kaşığı toz şeker
- 4 su bardağı un (3. Bardaktan sonra kontrollü ekleyelim)
- 1,5 paket kabartma tozu
ÜZERİ İÇİN;
- -1 yumurtanın sarısı
- -Çörek otu, susam
AŞAMA AŞAMA MAYASIZ POĞAÇA NASIL YAPILIR?
1.Aşama: Hamur yoğurma kabına un hariç tüm malzemeyi alalım.
2.Aşama: Ardından azar azar unu ekleyelim. Ben 4 su bardağı kullandım. Ancak unun markasına göre değişiklik gösterdiğinden 3. Bardaktan sonrasını lütfen kontrollü ekleyelim.
3.Aşama: Hamuru yoğurduktan sonra üzerini streç film ile kapatıp 20 dakika dinlendirelim.
4.Aşama: Bu sırada iç harcı için maydanozları yıkayıp saplarından temizleyip ince ince kıyalım.
5.Aşama: Peyniri ufalayıp maydanozla birleştirelim.
6.Aşama: Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp el ile açalım, içine harçtan koyup yarım ay şeklinde kapatalım.
7.Aşama: Kapattığımız kısma, çatalla bastırarak çizikler atalım.
8.Aşama: Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirip üzerine yumurta sarısı sürüp susam ve çörek otu serpelim.
9.Aşama: 190 derece fırında, 25 dakika kadar pişirelim.
**Afiyet olsun.