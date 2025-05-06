Milli Eğitim Bakanlığı, 2. döneme ait ikinci sınavlara ilişkin takvimi duyurdu. İkinci sınavlar; 6, 7 ve 10. sınıflar için gerçekleştirilecek. Peki MEB 2. dönem 2. ortak sınavı ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan çeşitli ortak sınavlar bulunmaktadır. Bu sınavların temel amacı, öğrencilerin akademik başarı düzeylerini ölçmek, öğrenme eksikliklerini belirlemek ve bu doğrultuda öğrenci, öğretmen ve idarecilere geri bildirim sağlamaktır. Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanıyor. Peki, MEB 2.dönem 2. ortak sınavlar ne zaman?
2.DÖNEM 2. YAZILI ORTAK SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2. döneme ait ikinci sınavlar 26 Mayıs-13 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak. İkinci sınavlar; 6, 7 ve 10. sınıflar için gerçekleştirilecek.