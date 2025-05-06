Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan çeşitli ortak sınavlar bulunmaktadır. Bu sınavların temel amacı, öğrencilerin akademik başarı düzeylerini ölçmek, öğrenme eksikliklerini belirlemek ve bu doğrultuda öğrenci, öğretmen ve idarecilere geri bildirim sağlamaktır. Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanıyor. Peki, MEB 2.dönem 2. ortak sınavlar ne zaman?