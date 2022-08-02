Özgün Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022?
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Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapan 8. sınıf öğrencileri tercih sonuçlarının belli olmasıyla lise kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Lise kayıtları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 1.nakil sonuçlarının 1 Ağustos itibarıyla açıklanmasının ardından şimdi 2.yerleştirme süreci olacak ve sonrasında 2.nakil sonuçları da açıklanacak. Peki, 2022 lise kayıtları ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MEB 2022-2023 eğitim yılı lise kayıtları başladı mı, kayıtlar hangi tarihte bitiyor?
Lise kayıtları

LGS tercih sonuçlarının belli olmasının ardından kazandığı liseye kayıt yaptırmak isteyen binlerce öğenci, lise kaydı için gereken belgeleri araştırmaya başladı. Kazandığı liseye nasıl kayıt yaptıracağını, kayıt için gerekli evrakları merak edenler için 2022 lise kayıt tarihleri ve istenen evrakların listesi haberimizde...

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Özer, ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme sürecinin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak."

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre; yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Konuya ilişkin yeni bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.

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