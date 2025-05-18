MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bu yılki 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru süreci belirttiğiniz gibi 21 Nisan ile 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Bu süreçte ön başvurular alındı ve KPSS puan üstünlüğüne göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 7 Mayıs 2025 tarihinde MEB'in web sitesinden ilan edildi.

Adaylar, mülakat yerlerini ve tarihlerini e-Devlet üzerinden temin edecekleri sınav giriş belgeleriyle öğrenebileceklerdir. Sınav giriş belgeleri, e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle erişilebilecek olup, bu belgelerde mülakat tarihi, saati ve sınav merkezi gibi bilgiler yer alacak. Sözlü sınavlarda başarılı olan adayların atamaları gerçekleştirilecek olup, tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar sözlü sınavların tamamlanmasının ardından yapılacak.