Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru sürecini 21 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında tamamladı. Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvuruları onaylanan adaylar sözlü sınava katılım sağlayacak. Peki sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanır?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bu yılki 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru süreci belirttiğiniz gibi 21 Nisan ile 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Bu süreçte ön başvurular alındı ve KPSS puan üstünlüğüne göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 7 Mayıs 2025 tarihinde MEB'in web sitesinden ilan edildi.
MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Geçtiğimiz yıl 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvurular 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmış, sınav giriş belgeleri 10 Haziran'da ilan edilmişti. 2025 sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinin en geç mayıs ayının son haftası duyurulması bekleniyor.
MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Adaylar, mülakat yerlerini ve tarihlerini e-Devlet üzerinden temin edecekleri sınav giriş belgeleriyle öğrenebileceklerdir. Sınav giriş belgeleri, e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle erişilebilecek olup, bu belgelerde mülakat tarihi, saati ve sınav merkezi gibi bilgiler yer alacak. Sözlü sınavlarda başarılı olan adayların atamaları gerçekleştirilecek olup, tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar sözlü sınavların tamamlanmasının ardından yapılacak.