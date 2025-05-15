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Liselere yeni ders geliyor: MEB müfredata ekledi

Liselere yeni ders geliyor: MEB müfredata ekledi

11:2915/05/2025, Perşembe
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Millî Eğitim Bakanlığı, 12. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarını artırmak ve üniversiteye hazırlık süreçlerini desteklemek amacıyla 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren yeni bir dersi müfredatına ekliyor.

Millî Eğitim Bakanlığı, 12. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarını artırmak ve üniversiteye hazırlık süreçlerini desteklemek amacıyla 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren yeni bir dersi müfredata dahil ediyor.


OKUL İDARELERİ TARAFINDAN PLANLANACAK

"Hedef Temelli Destek Eğitimi" adıyla verilecek bu ders, öğrencilerin tercihlerine göre okul idareleri tarafından planlanacak ve haftalık 3 ila 6 saat arasında seçilebilecek.


Türkiye gazetesindeki habere göre, ders kapsamında Türk dili ve edebiyatı, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, matematik, sosyoloji, psikoloji, mantık, birinci yabancı dil, çağdaş Türk ve dünya tarihi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile Türk kültür ve medeniyet tarihi gibi birçok alan dersi yer alacak.


NOT VERİLMEYECEK

Her bir ders için haftalık en az 1, en fazla 3 saatlik süre ayrılabilecek. İçerikler, ilgili öğretim programları esas alınarak zümre öğretmenleri tarafından hazırlanacak. Bu dersin sonunda öğrencilere herhangi bir not verilmeyecek; amaç tamamen akademik destek sunmak olacak.


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