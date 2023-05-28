Mersin Bozyazı 2. tur seçim sonuçları Cumhurbaşkanı Seçimi nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gitti. Oy sayımının ardından sonuçlar anlık olarak öğrenilmekte. Türkiye’de il il 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 ve Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. Mersin Bozyazı Seçim Sonuçları 2023 Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

Mersin Bozyazı Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

28 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçimlerin şu ana kadar sıkıntısız bir şekilde devam ettiğini, seçimlerin 14 Mayıs'taki seçimlere göre sonuçların daha erkenden sonuçlanabileceğini kaydetti. Yener seçim yasağının erkenden kaldırılıp kaldırılmaması için ise kurulun kararı sonrası karar verileceğini ifade etti.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur seçimi ne zaman?

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde seçim ikinci tura kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura yüzde kaç oyla kalınır?

Cumhurbaşkanı adayının, seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gereken iki turlu sistemle seçilir. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday seçilir.

Geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir mi?

Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.

Eski kimlikle oy kullanılır mı?

Seçmenler eski kimlikle oy kullanabilecek. T.C Kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge ile oy kullanabilirsiniz.

Kaç kişi oy kullanacak?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), verilerine göre, yurt içinde 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek. Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek.

2023 seçimine katılan adaylar?

14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayları Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi adayı Muharrem İnce ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yer almakta.

YSK kararına göre 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçiminde dört cumhurbaşkanı adayı yarışacak. Seçmenler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2023 için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan için oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasından anbean yayınlanacak.

Mersin Bozyazı ilçesi hakkında bilgiler

Mersin'in ilçelerinden biri olan Bozyazı, tarihi, coğrafi özellikleri ve nüfusu ile dikkat çekmektedir. Tarihi açıdan bölgede bulunan tarihi kalıntılar, Bozyazı'nın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını göstermektedir. Özellikle Roma İmparatorluğu dönemine ait kalıntılar ilçede bulunmaktadır. Ayrıca ilçede yer alan Misis Antik Kenti, tarihi turizm açısından önemli bir yerdir. İlçenin tarihi hakkında daha detaylı bilgi için araştırmacıların kaynaklara başvurması önerilir.

Coğrafi olarak Bozyazı, Toros Dağları'nın eteklerinde yer alır. İlçe, doğal güzellikleri ve tarihi kalıntıları ile ziyaretçilerini kendine çekmektedir. Denize kıyısı olan ilçenin, sahilinde bulunan Kızkalesi de turistlerin uğrak yerlerinden biridir.

Bozyazı ilçesi, 6 mahalleden oluşmaktadır. Bunlar; Bahçe, Bozyazı Merkez, Bozyazı Yeni Mahalle, Çaltı, Gözne ve Şeyhler mahalleleridir.

2021 yılı verilerine göre Bozyazı ilçesinin nüfusu 11.782'dir. İlçenin ekonomisi tarım, hayvancılık ve turizme dayalıdır. Özellikle seracılık, ilçe ekonomisinde önemli bir yere sahiptir.