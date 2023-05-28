Mersin Erdemli 2. tur seçim sonuçları Cumhurbaşkanı Seçimi nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gitti. Oy sayımının ardından sonuçlar anlık olarak öğrenilmekte. Türkiye’de il il 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 ve Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. Mersin Erdemli Seçim Sonuçları 2023 Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

Mersin Erdemli 2. Tur Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Seçim yasaklarının kalkmasının ardından Mersin Erdemli 2023 seçim sonuçları saat 21.00 itibariyle kamuoyu ile paylaşılmaya başlanacak. Ancak tam seçim sonuçlarının sandıklardan çıkan oyların sayımının bitmesinin ardından belli olması bekleniyor.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçimlerin şu ana kadar sıkıntısız bir şekilde devam ettiğini, seçimlerin 14 Mayıs'taki seçimlere göre sonuçların daha erkenden sonuçlanabileceğini kaydetti. Yener seçim yasağının erkenden kaldırılıp kaldırılmaması için ise kurulun kararı sonrası karar verileceğini ifade etti.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

Oy kullanırken seçmen kağıdına yanında bulundurmak şart mı?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK’nın internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.

Seçim barajı yüzde kaç?

Seçim yasasında değişiklik yapan 7393 sayılı Kanunun 2. maddesine göre, ittifakta yer alan partilerin ayrı ayrı yüzde 7'yi geçmesi gerekmiyor. İttifakın aldığı oy toplamı genel baraj olan yüzde 7'yi geçtiğinde ittifak içindeki tüm partiler barajı geçmiş sayılacak.

Mersin Erdemli ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

Mersin'in ilçelerinden biri olan Erdemli, il merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta yer alır. Tarihi bir geçmişi olan ilçe, M.Ö. 8. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Erdemli, Antik dönemde Kızkalesi, Kanlıdivane, Elaiussa Sebaste, Lamos gibi önemli yerleşimlere ev sahipliği yapmıştır.

Erdemli, deniz ve dağların bir arada bulunduğu doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir ilçedir. 147 kilometrelik sahil şeridi boyunca pek çok plaja ev sahipliği yapar. İlçenin doğal güzelliklerinden biri de Cennet-Cehennem Mağarası'dır. Mağarada içerisinde göl olan iki ayrı bölüm bulunmaktadır.

Erdemli ilçesi, 9 mahalleden oluşur. Bu mahalleler; Ayaş, Güzeloluk, Kargıpınarı, Kocahasanlı, Kumkuyu, Merkez, Söğütlü, Yemişkumu ve Yeşilovadır. İlçenin merkez nüfusu yaklaşık 55 bin civarındadır.

Tarım ve turizm ilçenin en önemli geçim kaynaklarından biridir. Özellikle ilçenin denize sıfır konumu ve sahip olduğu plajlar turizm açısından önemlidir. Ayrıca ilçede narenciye, sebze, meyve ve zeytin gibi tarım ürünleri de yetiştirilmektedir.

Erdemli ilçesi, aynı zamanda tarihi ve kültürel miraslarıyla da zengindir. Antik kentleri, tarihi kalıntıları, mağaraları ve müzeleri ile turistlerin ilgisini çekmektedir. İlçede yer alan Elaiussa Sebaste Antik Kenti, Roma dönemine ait yapılarıyla öne çıkar. Ayrıca, Kızkalesi'nde yer alan Korykos Kalesi de ilçenin önemli tarihi yapılarından biridir.



