Mersin Gülnar Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023

2023 Mersin Gülnar seçim sonuçları Cumhurbaşkanı Seçimi
Mersin Gülnar Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
Oy Nasıl Kullanılır?
Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.
Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.
Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.
Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.
Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.
Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.
Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.
Oy verme saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?
Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.
Televizyonlar seçim gecesi sonuçları saat kaçtan itibaren açıklayacak?
Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
Cumhur İttifakı’nda hangi partiler var?
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisi'nin "Cumhur İttifakı" adıyla seçime girmesine ilişkin protokol 24 Mart'ta YSK'ye sunuldu. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Ancak Cumhur İttifakı'na destek veren HÜDA PAR, seçime AK Parti listelerinden gireceğini açıkladı.
Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?
Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.
ATA İttifakı’nda hangi partiler var?
11 Mart 2023'te kurulan ve Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ile Türkiye İttifakı Partisinden oluşan bir seçim ittifakıdır.
Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?
ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’dır.
Millet İttifakı’nda hangi partiler var?
"Millet İttifakı"nı oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti'nin seçim ittifakına ilişkin protokolü ise 22 Mart'ta YSK'ye teslim edildi.
Milet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?
Millet İttifakı, daha önce anlaştıkları üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.
Mersin Gülnar ilçesi hakkında bilgiler
Mersin ilinin ilçelerinden biri olan Gülnar, Toroslar'ın güney yamaçlarında yer alır. Tarihi ve kültürel açıdan oldukça zengin bir ilçe olan Gülnar, doğal güzellikleri ve tarihi yapıları ile de dikkat çeker.
Gülnar ilçesi tarihi, Hititler ve Roma dönemine kadar uzanmaktadır. Daha sonra bölge, Bizans ve Selçuklu hakimiyetinde kalmıştır. 13. yüzyılın başlarında, Gülnar ve çevresi, Anadolu Selçuklu Devleti tarafından Türk hakimiyetine alınmıştır. 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına giren Gülnar, uzun yıllar bu egemenlik altında kalmıştır.
Gülnar, Mersin iline 147 km uzaklıkta bulunmaktadır. İlçe, Toros Dağları'nın güney yamaçlarında yer alır ve oldukça engebeli bir araziye sahiptir. Denizden yüksekliği 1200 metreye kadar çıkabilen ilçede, birçok doğal güzellik bulunmaktadır. İlçenin en önemli akarsuyu ise Göksu Nehri'dir.
- Gülnar ilçesi, 45 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahallelerden bazıları şunlardır: Akçay, Alancık, Ayranpınar, Bahçedere, Beydeğirmeni, Cebelören, Çal, Çeltikçi, Düğmeciler, Gökçeyurt, Günyurdu, İçmeler, Kargıpınarı, Kaynarca, Kıdıllı, Kozağzı, Ortaköy, Soğukpınar, Taşpınar, Üzümlü ve Yenice.
2021 yılı verilerine göre Gülnar ilçesinin nüfusu yaklaşık 20.000'dir. İlçe nüfusunun çoğunluğu köylerde yaşamaktadır. Gülnar'ın ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.