Mersin Mut Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023

Türkiye pazar günü seçim 2023 için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. 60 milyon 843 seçmen yeni cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçecek. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Vatandaşlar şimdiden Mersin Mut seçim sonuçları 2023 sorgulamasına başladı. YSK tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve Milletvekili genel seçim sonuçları açıklanacak. 2023 Mersin Mut İttifak seçim sonuçları na ve partilerin oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Mersin Anamur Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

2023 seçimine katılan partiler ve ittifaklar hangileri?

2023 milletvekili genel seçimlere girecek bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime girme kararı aldı. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Ancak Cumhur İttifakı'na destek veren DSP ve HÜDA PAR'ın adayları, seçimde AK Parti listelerinde yer aldı. Bu iki parti oy pusulasında yer almayacak.

"Millet İttifakı"nı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti oluşturdu. İttifak içindeki Demokrat Parti, DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisinin milletvekili adayları, CHP listelerinde yer buldu. Bu nedenle 4 parti YSK'ya geçici milletvekili aday listesi sunmadı. Milletvekili aday listesi vermeyenlerin oy pusulasından çıkarılacak olması nedeniyle, Millet İttifakı içinde yalnızca CHP ve İYİ Partinin logoları yer alacak. Millet İttifakınını Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur.

Yeşil Sol Parti ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) "Emek ve Özgürlük İttifakı" adıyla seçime katılma kararı aldı. Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmayıp cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemekte.

Zafer Partisi ile Adalet Partisi ise ATA İttifakı’nı oluşturdu. ATA İttifakının Cumhurbaşkanı adayı ise Sinan Oğan.

Mersin Mut ilçesi hakkında bilgiler

Mersin'in tarihi ilçelerinden biri olan Mut, Toros Dağları'nın eteklerinde yer alan bir ilçedir. Tarihi Hititlere kadar uzanan ilçe, antik dönemde Soli Pompeipolis olarak bilinirdi. İlçenin tarihi, Romalıların bölgeye egemen olmasıyla önemli bir dönem kazanmıştır. İlçede bulunan "Uzuncaburç Antik Kenti" bu dönemin en önemli kalıntılarındandır.

Coğrafi olarak, Mut ilçesi Mersin'in batısında yer alır. İlçenin doğusunda Silifke, batısında Karaman ve Ermenek, kuzeyinde Gülnar, güneyinde ise Akdeniz bulunur. İlçenin rakımı ortalama 1000 metredir ve Toros Dağları'nın eteklerinde yer alması nedeniyle doğal güzellikleri ile dikkat çeker.

Mut ilçesi, 42 köy ve 3 beldeye ayrılmaktadır. Bu köy ve beldelerde toplamda yaklaşık 76 bin kişi yaşamaktadır. İlçenin merkez nüfusu ise 2021 yılı verilerine göre 36.263 olarak kaydedilmiştir. Nüfusunun çoğunluğunu Türkler oluşturmaktadır. İlçede ayrıca Araplar, Kürtler ve Çerkezler gibi farklı etnik gruplar da yaşamaktadır.

Mut ilçesi tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan bir yerleşim yeridir. İlçede yetiştirilen tarım ürünleri arasında tahıllar, meyveler, sebzeler ve şekerpancarı gibi ürünler yer almaktadır. Ayrıca hayvancılık da ilçenin ekonomisinde önemli bir yere sahiptir.

Mut ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle turizm açısından da önemli bir potansiyele sahiptir. Özellikle Uzuncaburç Antik Kenti, Mut Kalesi, Karamanoğlu Camii ve Ermenek Kalesi gibi turistik yerleri ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Ayrıca ilçede yayla turizmi de gelişmektedir.

Mersin'in tarihi ve doğal güzellikleri açısından önemli ilçelerinden biri olan Mut, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan bir yerleşim yeridir. Tarihi ve turistik yerleri, yayla turizmi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çeken ilçenin nüfusu 2021 yılı verilerine göre 36.263'tür.



