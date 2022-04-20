Meze tarifleri: Meze tariflerinin malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı

Değişik tatlar farklı mutfaklara ait, yapılışı kolay, az malzemeli, lezzetli meze tariflerini püf noktaları ile sizler için hazırladık. İşte, enfes meze tarifleri...

MUHTEŞEM MEZE TARİFLERİ

HUMUS NASIL YAPILIR? ADIM ADIM HUMUS MEZE TARİFİ

Humus, zeytinyağı, tahin ve taze sıkılmış limon suyunun birlikteliğiyle haşlanmış nohuttan hazırlanan mezelerin başında gelir.

HUMUS TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-2 su bardağı nohut (250 g) (tercihen Koçbaşı)

-1 tatlı kaşığı karbonat (arzuya göre)

-2 diş sarımsak

-2 adet limon

-1/2 su bardağı tahin (90-100 ml)

-1/2 çay bardağı zeytinyağı

-1 tatlı kaşığı kimyon

-1,5 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

-1 yemek kaşığı zeytinyağı

-1 çay kaşığı toz kırmızı biber

-1 yemek kaşığı nohut

HUMUSUN NASIL YAPILIR?

1. Nohutları 1 gece veya en az 4-5 saat öncesinden ıslatın. Sindirimi kolaylaştırması ve daha kolay pişmesi için suyuna 1 tatlı kaşığı karbonat ekleyin. Ertesi gün suyunu süzün ve tekrar sudan geçirin.

2. Nohutları tencereye alıp üzerine su ekleyin ve pişmeye bırakın. Normal bir çelik tencerede 45 dakika kadar pişecektir. Nohutlar iyice yumuşadıktan sonra ocaktan alın. 1-2 yemek kaşığı kadar humus üzerinde servis etmek üzere ayırın.

REKLAM

3. Bu sırada tahin, zeytinyağı, kimyon ve tuzu bir kaseye alın. Limonların suyunu da ekleyin. Son olarak sarımsakları ince ince kıyıp onları da ekleyin ve güzelce karıştırın.

4. Haşladıktan sonra suyunu süzdüğünü nohutları hazırladığınız tahinli karışımla mutfak robotunda pürüzsüz kıvam alıncaya dek çekin. Eğer mutfak robotu zorlanıyorsa, azar azar zeytinyağı veya su ilave ederek dilediğiniz kıvama ulaşmasını sağlayın.

5. Ardından servis tabağına alarak tatlı kaşığıyla ortasına bir yuvarlak çizin.

6. Kenara ayırdığınız 1-2 yemek kaşığı nohutu üzerine serpiştirin.

7. Son olarak zeytinyağını gezdirip toz biber serpin ve servis edin.

REKLAM

**Afiyet olsun!

HUMUS TARİFİNİN YAPIM SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

4 kişilik porsiyon için hazırlama süresi 30 dakika, pişirme süresi 45 dakikadır.

HUMUS BESİN DEĞERİ

1 porsiyon için;

10 gram protein

16 gram karbonhidrat

24 gram yağ

*Uzman diyetisyenler tarafından hazırlanmıştır.

HUMUSUN KALORİSİ

Humusun 1 porsiyon için kalori değeri 320/kcal'dir.

HUMUS TARİFİNİN ZORLUK SEVİYESİ

KOLAY

HUMUS TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Kullandığınız nohutun cinsine göre pişme süresi artıp azalabilir. Daha pürüzsüz bir humus elde etmek istiyorsanız nohutun kabuklarını soymalısınız.

HUMUS PİŞİRME ÖNERİSİ

Önceden suda beklettiğiniz ve suyunu süzdükten sonra duru suda haşlayacağınız nohutları düdüklü tencerede daha kısa sürede pişirebilirsiniz. Haşlanmış nohutların kabuklarını tek tek ayıklamanız humusun kıvam ve kalitesini arttıracaktır.

HAYDARİ MEZESİ

Ana malzemesi yoğurt, sarımsak ve naneden oluşan haydari, en lezzetli mezelerden biridir. İşte, haydari mezesinin tarifi, malzemeleri, besin değeri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı...

REKLAM

HAYDARİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

- 5 yemek kaşığı süzme yoğurt (200 gram)

- 1 dilim beyaz peynir (50 gram)

- 2 diş sarımsak (rendelenmiş ve ezilmiş)

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı kuru nane

- 4-5 dal dereotu

- 1/3 çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi

-1/2 çay kaşığı tuz

HAYDARİ MEZESİNİN PÜF NOKTASI

Haydari yapımında beyaz peynir mezenin kıvam ve tadını arttıracaktır fakat dilerseniz peynirsiz de yapabilirsiniz.

HAYDARİ MEZESİ YAPILIŞI

-Zeytinyağını küçük bir tavada kızdırın. Ceviz içini ekleyip 2 dakika kadar soteledikten kenara alıp soğumaya bırakın.

-Sarımsakları ezerek püre haline getirin. Beyaz peyniri bir çatal yardımıyla ezin. Dereotunu ince şekilde doğrayın. Tüm malzemeleri bir karıştırma kabına alın.

-Bir kaşık ya da çırpıcı yardımıyla iyice karıştırdıktan sonra servis tabağına alın. Soğuk olarak sevdiklerinizle paylaşın.

HAYDARİ MEZESİNİN HAZIRLIK SÜRESİ VE PİŞİRME SÜRELERİ

2 kişilik haydari mezesinin hazırlama süresi 10 dakika, pişirme süresi 2 dakikadır.

HAYDARİNİN KALORİSİ

Haydari mezesinin 1 porsiyonu için kalorisi

REKLAM

400/kcal'dir.

HAYDARİNİN BESİN DEĞERİ

1 porsiyon için;

10 gram protein

7 gram karbonhidrat

37 gram yağ

*Uzman diyetisyenler tarafından hazırlanmıştır.

HAYDARİ TARİFİ BESİN ÖNERİSİ

Haydariyi üç farklı şekilde servis edebilirsiniz; meze, garnitür ve dip sos olarak. Falafel, fırın mücver veya ızgara köftenin yanına garnitür olarak servis edebilirsiniz. Patates cipsi, pancar ve kabak cipsi ile birlikte de dip sos olarak çok iyi gider.

Meze olarak servis edecekseniz, bir tabakta üzerinde zeytinyağı ve çörekotu ile servis edebilirsiniz. Ayrıca kızarmış ekmek ile de harika bir ikili oluşturacaktır.

ACILI EZME TARİFİ

Zeytinyağı, limon suyu, acı biber ve nar ekşisiyle sofralarda en sevilen mezelerin başında geliyor. İşte, acılı ezme tarifi, malzemeleri, kalorisi, besin değeri, püf noktaları, pişirme süresi ve yapılışı...

REKLAM

ACILI EZME TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-3 adet büyük boy domates

-3 adet yeşil sivri biber

-3 diş sarımsak

-6 adet taze soğan

-1/2 demet maydanoz

-1 tatlı kaşığı biber salçası

-1 adet taze sıkılmış limon suyu

-4 yemek kaşığı zeytinyağı

-2 yemek kaşığı nar ekşisi

-1 tatlı kaşığı nane

-2 çay kaşığı kırmızı biber

-1 çay kaşığı tuz

ACILI EZME TARİFİNİN HAZIRLIK SÜRESİ VE PİŞİRME SÜRELERİ

4 kişilik acılı ezmenin hazırlama süresi 30 dakika, pişirme süresi 0 dakikadır.

ACILI EZMENİN KALORİSİ

Haydari mezesinin 1 porsiyonu için kalorisi 148/kcal'dir.

ACILI EZMENİN BESİN DEĞERİ

1 porsiyon için;

2 gram protein

8 gram karbonhidrat

12 gram yağ

*Uzman diyetisyenler tarafından hazırlanmıştır.

ACILI EZME TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Domatesler mevsiminde, büyük boy ve sulu olursa hazırladığınız meze de o kadar lezzetli olur. Mezenin yapımında yer alan tüm malzemeleri incecik kıyın, mutfak robotundan geçirmeyin.

ACILI EZME İÇİN SERVİS ÖNERİSİ

Kullandığınız zeytinyağı, limon suyu, acı biber ve nar ekşisi miktarını arzu ettiğiniz oranda azaltıp artırabilirsiniz.

ÖZGÜN Bir enfes lezzet: 'Köstebek pasta'