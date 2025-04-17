Türkiye otomotiv sektörü için tarihi günler yaşanıyor! BYD ve Chery'nin ardından bir dünya devi daha rotasını Türkiye'ye çevirdi. 2025 yazında resmi açıklanmasının beklenen yatırımla, yıllık 100.000 araç üretim kapasitesine sahip bir fabrika kurulacak.

Türkiye, Çinli otomotiv devlerinin gözdesi olmaya devam ediyor. Automotive News Europe'un haberine göre, Onay süreçlerinin 2025 yazında tamamlanması ve ardından 12 ila 16 ay gibi kısa bir sürede üretime başlanması bekleniyor. Bu gelişme, Türkiye’nin sadece bir üretim merkezi değil, Avrupa’ya açılan stratejik bir kapı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

MG’nin Avrupa stratejisinin sadece bir fabrikayla sınırlı kalmayabileceği konuşuluyor. İddialara göre, ikinci bir 100.000 araç kapasiteli tesis daha planlanıyor. Bu ikinci yatırımın da Türkiye’ye yapılma ihtimali, sektörde heyecanı artırmış durumda. MG cephesinden yapılacak resmi açıklama, bu konuda netlik sağlayacak. MG Türkiye, sadece üretimle değil model atağıyla da geliyor. Markanın güçlü sedanı MG7, Mayıs 2025’te Türkiye yollarında olacak. Elektrikli ve benzinli seçeneklerle pazarda ses getirmeye hazırlanıyor.

MG’nin Türkiye’yi tercih etmesinin ardında yatan sebepler oldukça stratejik:

-Köklü Otomotiv Kültürü: Türkiye’nin uzun yıllara dayanan otomotiv üretim tecrübesi ve yetişmiş iş gücü.

-Jeopolitik Konum: Avrupa, Asya ve Orta Doğu pazarlarına eş zamanlı erişim avantajı.

-Gümrük Birliği Avantajı: AB ile mevcut Gümrük Birliği, ihracat süreçlerinde kolaylık sağlıyor.

-Maliyet Etkinliği: Yerli üretim sayesinde maliyetlerde düşüş ve lojistik avantajı sağlanabiliyor.

TÜRKİYE’DE YATIRIMI OLAN ÇİNLİ OTOMOBİL MARKALARI HANGİLERİ?

MG’nin yatırım adımı, Çinli üreticilerin Türkiye’ye olan ilgisini daha da artırıyor. Hatırlanacağı üzere: -BYD, Temmuz 2024’te Türkiye’ye yatırım yapacağını duyurmuştu. Chery, Haziran 2024’te yatırım niyetini açıklayarak Türkiye pazarındaki güçlü konumunu pekiştirmişti.

MG Fiyat Listesi



