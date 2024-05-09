MHRS sistemi yeni düzenlemeleri neler? MHRS randevu alma değişti mi hastane randevusu nasıl alınacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beştepe'deki kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin, MHRS'de yeni düzenlemeye ilişkin Bakanlığın ilgili birimleri ve hastanelerin yöneticileriyle yapılan toplantıların içeriğinin ne olduğuna yönelik sorusu üzerine Bakan Koca, 9 Mayıs Perşembe günü bir basın toplantısı yapılmasının planlandığını söyledi.

Bakan Koca, "Bu perşembe tüm basın mensuplarımızı bekliyoruz. Kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Sağlık sistemimizi ve sağlık yönetiminin koordinasyonu konusunda tüm adımları birinci elden duyacaksınız. Bugüne kadar olduğu gibi vatandaşımızı en açık ve şeffaf şekilde bilgilendireceğiz" diye konuştu.

MHRS randevu nasıl alınır?

MHRS randevu alma ana kanalları MHRS web sitesi (https://www.mhrs.gov.tr), MHRS mobil uygulaması ve ALO 182 Çağrı Merkezidir.

Web'den randevu almak için "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekranda daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise T.C. kimlik numaranız ve parolanızla giriş yaparak istediğiniz hastane, hekim veya bölümü seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS Mobil uygulama üzerinden randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS Mobil uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, varsa T.C. kimlik numaranız ve parolanız ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

Ayrıca “e-Devlet ile Giriş” butonu kullanılarak ayrı bir parola gerekmeksizin web ve mobil uygulaması üzerinden sisteme giriş yaparak randevu işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. ALO 182 hattımızı arayarak da vatandaş temsilcilerimizden destek alabilirsiniz.

MHRS Yeni üye kaydımı nasıl yapabilirim?

https://www.mhrs.gov.tr adresinden “Randevu Al“ butonuna tıkladıktan sonra gelen ekranda veya MHRS mobil uygulamasını indirerek "Üye Ol" butonuna tıklayıp bilgilerinizi girerek sizin belirleyeceğiniz bir parola ile üyelik oluşturabilirsiniz.

Girmiş olduğunuz bilgilerin Nüfus Müdürlüğünde bulunan bilgileriniz ile eşleşmesi gerekmektedir. Aksi takdirde üyelik işleminizi gerçekleştiremezsiniz.

Ayrıca “e-Devlet ile Giriş” butonu kullanılarak ayrı bir parola gerekmeksizin web ve mobil uygulama üzerinden sisteme giriş yaparak randevu işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

MHRS’den en erken ne zaman randevu alabilirim?

T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezlerine aynı gün en erken 2 saat sonrasına, en geç 15 gün sonrasına muayene randevusu oluşturabilirsiniz. Aynı şekilde aile hekimliklerine de aynı gün en erken 2 saat sonrasına, en geç 15 gün sonrasına muayene randevusu oluşturabilirsiniz.



