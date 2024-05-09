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MHRS randevu almada yeni düzenleme nasıl olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yeni düzenlemeye ilişkin, bu günü işaret ederek, "Sağlık sistemimizi ve sağlık yönetiminin koordinasyonu konusunda tüm adımları birinci elden duyacaksınız" dedi. Peki MHRS randevu almada yeni düzenleme nasıl olacak? MHRS sistemi yeni düzenlemeleri neler, açıklandı mı?

10:11 - 9/05/2024 Thursday
Yeni Şafak
MHRS sistemi yeni düzenlemeleri neler? MHRS randevu alma değişti mi hastane randevusu nasıl alınacak?
MHRS sistemi yeni düzenlemeleri neler? MHRS randevu alma değişti mi hastane randevusu nasıl alınacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beştepe'deki kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin, MHRS'de yeni düzenlemeye ilişkin Bakanlığın ilgili birimleri ve hastanelerin yöneticileriyle yapılan toplantıların içeriğinin ne olduğuna yönelik sorusu üzerine Bakan Koca, 9 Mayıs Perşembe günü bir basın toplantısı yapılmasının planlandığını söyledi.

Bakan Koca, "Bu perşembe tüm basın mensuplarımızı bekliyoruz. Kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Sağlık sistemimizi ve sağlık yönetiminin koordinasyonu konusunda tüm adımları birinci elden duyacaksınız. Bugüne kadar olduğu gibi vatandaşımızı en açık ve şeffaf şekilde bilgilendireceğiz" diye konuştu.

MHRS randevu nasıl alınır?

MHRS randevu alma ana kanalları MHRS web sitesi (https://www.mhrs.gov.tr), MHRS mobil uygulaması ve ALO 182 Çağrı Merkezidir.

Web'den randevu almak için "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekranda daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise T.C. kimlik numaranız ve parolanızla giriş yaparak istediğiniz hastane, hekim veya bölümü seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS Mobil uygulama üzerinden randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS Mobil uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, varsa T.C. kimlik numaranız ve parolanız ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

Ayrıca “e-Devlet ile Giriş” butonu kullanılarak ayrı bir parola gerekmeksizin web ve mobil uygulaması üzerinden sisteme giriş yaparak randevu işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. ALO 182 hattımızı arayarak da vatandaş temsilcilerimizden destek alabilirsiniz.

MHRS Yeni üye kaydımı nasıl yapabilirim?

https://www.mhrs.gov.tr adresinden “Randevu Al“ butonuna tıkladıktan sonra gelen ekranda veya MHRS mobil uygulamasını indirerek "Üye Ol" butonuna tıklayıp bilgilerinizi girerek sizin belirleyeceğiniz bir parola ile üyelik oluşturabilirsiniz.

Girmiş olduğunuz bilgilerin Nüfus Müdürlüğünde bulunan bilgileriniz ile eşleşmesi gerekmektedir. Aksi takdirde üyelik işleminizi gerçekleştiremezsiniz.

Ayrıca “e-Devlet ile Giriş” butonu kullanılarak ayrı bir parola gerekmeksizin web ve mobil uygulama üzerinden sisteme giriş yaparak randevu işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

MHRS’den en erken ne zaman randevu alabilirim?

T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezlerine aynı gün en erken 2 saat sonrasına, en geç 15 gün sonrasına muayene randevusu oluşturabilirsiniz. Aynı şekilde aile hekimliklerine de aynı gün en erken 2 saat sonrasına, en geç 15 gün sonrasına muayene randevusu oluşturabilirsiniz.


Hastane poliklinik bölümleri isimleri: Hangi bölüm hangi hastalığa bakar?

Kendinizi iyi hissetmediğinizde hangi doktora gideceğinizi bilmek oldukça önemli. hastalık durumlarında hangi doktora ve polikliniğe başvurmanız gerektiğini bilmiyorsanız bu haberimiz tam size göre. Mide ağrısı, bağırsak hastalıkları, karın ağrısı, saç dökülmesi, baş ağrısı, mide bulantısı, öksürük, ishal, kusma, titreme rahatsılığı olan vatandaşlar ya Sağlık Bakanlığı hastane randevu online sistemi MHRS portalında ya da Alo 182 üzerinden randevularını hızlı bir şekilde alabilmekte. Ağrıyan yere ve bölgeye göre, randevu almak isteyenler hangi bölümdem randevu alacaklarını bilmelidir ki hastalıklarına doğru teşhis konulsun. Hangi hastalığa hangi bölüm bakar, hangi hastalık için hangi doktora gidilir? soruları sorulmakta. Peki hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır? İşte Hastane poliklinik bölümleri isimleri.

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