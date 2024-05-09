Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS sistemine ilişkin düzenleme yapılacağını, yeni uygulamanın 9 Mayıs'ta açıklayacaklarını söylemişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulusal Sağlık Hizmetleri Toplantısı'nda MHRS'ye ilişkin detayları paylaştı. Bakan Koca, Onaylı randevu dönemine geçileceğinin altını çizdi.

MHRS'de onaylı randevu dönemi başlıyor

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle: Sağlıkta yakın dönemde beyaz reform ile hekimlerin kamuya geçişi başta olmak üzere pek çok sonucu getirmiştir. Sağlıkta şiddet yasası sonucunda şiddet vakaları büyük ölçüde azalmıştır. Beyaz kod uygulaması yanı sıra gri kod uygulaması da pilot uygulama olarak başlatılmıştır. Beyaz kod sayısı 1 milyonda 31'den 1 milyondan 14'e inmiştir.

Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın emekliliklerine dair özlük haklarında önemli iyileştirmeler yapılmıştır.

Evlilik öncesi SMA taşıyıcı tarama programı kapsamında 1 milyon 400 binden fazla çifti taradık. Yeni doğan 2 milyon 200 binde fazla tarama yaptık. Hedefimiz ihtiyacımız olan tüm aşıların Türkiye'de üretilmesidir. 2028'de tüm aşılar yüzde 100 yerli olacak. Nadir hastalıklar için hücre ve gen tedavi hastanesini kuruyoruz." Bakan Koca, onaylı randevu döneminin pazartesi günü başlayacağını dile getirdi.

MHRS onaylı randevu nedir?

Sağlık hizmeti almayı son derece kolaylaştıracak bir gelişmeyi konuşmamın bu noktasında sizlerle paylaşmak isterim. Sağlık yöneticileri ve yazılım mühendisleri olarak birlikte bir alt yapı kurduk. MHRS, telefon ve internet erişiminin olduğu her yerde yepyeni bir özellik kazanmış, modifiye olmuş durumda.

Sistem artık şöyle işleyecek: Ertesi gün randevusu olan her hastamız akşam saat 8'e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme onaylı randevu sistemi, MHRS'de başlatılan bu yeni döneme de onaylı randevu dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor. Onaylı randevu dönemi hayırlı olsun. Yeni dönemde ayrıcalıklı iki hasta grubumuz var. 65 yaş üstü hastalarla kanser hastaları. Bu gruptaki hastalar, onay işlemlerinden istisnadır.

Onaylı randevu sistemi hastanelerimize, hekimlerimize zamanı verimli kullanma imkanı sağlayacak. Hasta gelemeyeceği randevuyu iptal edecek. Böylece randevu sadakatsizliği sebebiyle şu an boş kalan kapasitemizi hizmet bekleyen hastalar için kullanabileceğiz. Boş kalan her bir randevuda sistemden randevu alamayıp talep bırakmış hastalarımıza ulaşacağız. Öncelik talep bırakan hastalarda olacak.

Onaylı randevu sistemi sayesinde öngörümüze göre bir çok branşta hastamızın talebine 24 saat içinde cevap verebiliyor olacağız. Bu yeni sistemden beklenen sonucu alacağımıza inanıyoruz. Taleplerin etkin şekilde karşılanabilmesi için ise Randevu Koordinasyon Merkezini devreye alıyoruz. Bu merkezin faaliyetlerini şahsen takip edeceğim.

MHRS randevu nasıl alınır?

MHRS randevu alma ana kanalları MHRS web sitesi (https://www.mhrs.gov.tr), MHRS mobil uygulaması ve ALO 182 Çağrı Merkezidir.

Web'den randevu almak için "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekranda daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise T.C. kimlik numaranız ve parolanızla giriş yaparak istediğiniz hastane, hekim veya bölümü seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS Mobil uygulama üzerinden randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS Mobil uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, varsa T.C. kimlik numaranız ve parolanız ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

Ayrıca “e-Devlet ile Giriş” butonu kullanılarak ayrı bir parola gerekmeksizin web ve mobil uygulaması üzerinden sisteme giriş yaparak randevu işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. ALO 182 hattımızı arayarak da vatandaş temsilcilerimizden destek alabilirsiniz.

MHRS Yeni üye kaydımı nasıl yapabilirim?

https://www.mhrs.gov.tr adresinden “Randevu Al“ butonuna tıkladıktan sonra gelen ekranda veya MHRS mobil uygulamasını indirerek "Üye Ol" butonuna tıklayıp bilgilerinizi girerek sizin belirleyeceğiniz bir parola ile üyelik oluşturabilirsiniz.

Girmiş olduğunuz bilgilerin Nüfus Müdürlüğünde bulunan bilgileriniz ile eşleşmesi gerekmektedir. Aksi takdirde üyelik işleminizi gerçekleştiremezsiniz.

Ayrıca “e-Devlet ile Giriş” butonu kullanılarak ayrı bir parola gerekmeksizin web ve mobil uygulama üzerinden sisteme giriş yaparak randevu işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

MHRS’den en erken ne zaman randevu alabilirim?