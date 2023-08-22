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MKE Ankaragücü - Adana Demirspor maçından kazanan çıkmadı: 1-1

Trendyol Süper Lig 2. hafta kapanış maçında MKE Ankaragücü evinde Adana Demirspor’u konuk etti. Çekişmeli geçen maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 26’ M’Baye Niang (pen.) ve 42’ Efkan Bekiroğlu’ndan geldi. MKE Ankaragücü bu sonuçla ilk puanını alarak 14. sırada yer aldı. Adana Demirspor ise 4 puanla 6. sırada yer aldı. MKE Ankaragücü - Adana Demirspor maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:59 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak
MKE Ankaragücü 1-1 Adana Demirspor Maç Özeti

MKE Ankaragücü 1-1 Adana Demirspor Maç Özeti

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig 2. haftasında evinde Adana Demirspor’u ağırladı. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. MKE Ankaragücü - Adana Demirspor maç özeti ve Süper Lig puan durumu haberimizde.

MKE ANKARAGÜCÜ - ADANA DEMİRSPOR MAÇ ÖZETİ

MKE Ankaragücü - Adana Demirspor maç özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 2. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

18.08.2023 21:00 İSTANBULSPOR A.Ş. 1 - 1 MONDİHOME KAYSERİSPOR

18.08.2023 21:00 BITEXEN ANTALYASPOR 1 - 1 TÜMOSAN KONYASPOR

19.08.2023 19:15 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 0 - 0 CORENDON ALANYASPOR

19.08.2023 21:45 ATAKAŞ HATAYSPOR 0 - 0 KASIMPAŞA A.Ş.

19.08.2023 21:45 GALATASARAY A.Ş. 2 - 0 TRABZONSPOR A.Ş.

20.08.2023 19:15 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 0 - 2 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

20.08.2023 21:45 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 1 - 3 EMS YAPI SİVASSPOR

20.08.2023 21:45 BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 - 1 PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.

21.08.2023 21:00 YILPORT SAMSUNSPOR 0 - 2 FENERBAHÇE A.Ş.

21.08.2023 21:00 MKE ANKARAGÜCÜ 1 - 1 YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.



#MKE Ankaragücü
#Adana Demirspor
#Trendyol Süper Lig
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