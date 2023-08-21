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Özgün

Gaziantep evinde Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu (MAÇ ÖZETİ)

Trendyol Süper Lig 2. haftasında Gaziantep FK evinde Sivasspor’u konuk etti. Maç Sivasspor’un 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 12’ Samu Saiz, 44’ Caner Osmanpaşa ve 84’ Gerson Rodrigues’den geldi. Sivasspor bu sonuçla puanını 4’e çıkararak ligde 2. sırada yer aldı. Gaziantep FK ise henüz galibiyetle tanışamadı. Gaziantep FK - Sivasspor maç özetini izlemek içi haberimize bakabilirsiniz.

10:25 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Gaziantep FK 1-3 Sivasspor Maç Özeti

Gaziantep FK 1-3 Sivasspor Maç Özeti

Trendyol Süper Lig 2. haftasında Gaziantep FK ve Sivasspor karşı karşıya geldi. Maç Sivasspor’un 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Gaziantep FK - Sivasspor maç özeti haberimizde.

GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ

Gaziantep FK - Sivasspor maç özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 2. HAFTA SONUÇLARI

18.08.2023 21:00 İSTANBULSPOR A.Ş. 1 - 1 MONDİHOME KAYSERİSPOR 18.08.2023 21:00 BITEXEN ANTALYASPOR 1 - 1 TÜMOSAN KONYASPOR

19.08.2023 19:15 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 0 - 0 CORENDON ALANYASPOR

19.08.2023 21:45 ATAKAŞ HATAYSPOR 0 - 0 KASIMPAŞA A.Ş.

19.08.2023 21:45 GALATASARAY A.Ş. 2 - 0 TRABZONSPOR A.Ş.

20.08.2023 19:15 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 0 - 2 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

20.08.2023 21:45 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 1 - 3 EMS YAPI SİVASSPOR

20.08.2023 21:45 BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 - 1 PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.





#Gaziantep FK
#Sivasspor
#Trendyol Süper Lig
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