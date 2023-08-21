Gaziantep FK 1-3 Sivasspor Maç Özeti
Trendyol Süper Lig 2. haftasında Gaziantep FK ve Sivasspor karşı karşıya geldi. Maç Sivasspor’un 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Gaziantep FK - Sivasspor maç özeti haberimizde.
GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 2. HAFTA SONUÇLARI
18.08.2023 21:00 İSTANBULSPOR A.Ş. 1 - 1 MONDİHOME KAYSERİSPOR 18.08.2023 21:00 BITEXEN ANTALYASPOR 1 - 1 TÜMOSAN KONYASPOR
19.08.2023 19:15 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 0 - 0 CORENDON ALANYASPOR
19.08.2023 21:45 ATAKAŞ HATAYSPOR 0 - 0 KASIMPAŞA A.Ş.
19.08.2023 21:45 GALATASARAY A.Ş. 2 - 0 TRABZONSPOR A.Ş.
20.08.2023 19:15 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 0 - 2 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
20.08.2023 21:45 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 1 - 3 EMS YAPI SİVASSPOR
20.08.2023 21:45 BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 - 1 PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.