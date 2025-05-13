MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 PERTEM MSÜ tercih sonuç tarihi duyuruldu mu?

Milli Savunma Üniversitesi'nde (2025-MSÜ) eğitim almak isteyen adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. 18 Nisan’da sona eren tercih sürecinin ardından gözler, Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) resmi personel temin adresinden yapılacak sonuç duyurusuna çevrildi. Askeri öğrenci olarak eğitim görmek isteyen binlerce aday, MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, açıklanma tarihi belli oldu mu?
Milli Savunma Üniversitesi’nde eğitim hayali kuran adaylar, 2025-MSÜ tercih sonuçlarını merakla bekliyor. 18 Nisan’da tamamlanan tercih işlemlerinin ardından, sonuçların Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilmesi bekleniyor. Askeri öğrenci olma yolunda önemli bir adım olan tercih sonuçları, MSB Personel Temin Sistemi üzerinden açıklanacak. Adaylar şimdi, “MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 24 Mart tarihinde başladı ve 18 Nisan'da sona erdi.
MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından MSÜ 2. seçim aşaması tarihleri henüz açıklanmadı fakat geçtiğimiz yıl Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 26 Haziran-20 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.
MSÜ mülakatlarının bu yıl haziran ayı başlarında başlaması bekleniyor.
MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.
Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.
Sonuçların açıklanmasıyla birlikte sorgulama ekranı eklenecektir.