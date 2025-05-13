MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 PERTEM MSÜ tercih sonuç tarihi duyuruldu mu?

Milli Savunma Üniversitesi’nde eğitim hayali kuran adaylar, 2025-MSÜ tercih sonuçlarını merakla bekliyor. 18 Nisan’da tamamlanan tercih işlemlerinin ardından, sonuçların Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilmesi bekleniyor. Askeri öğrenci olma yolunda önemli bir adım olan tercih sonuçları, MSB Personel Temin Sistemi üzerinden açıklanacak. Adaylar şimdi, “MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor.