Müge Anlı kimdir?
MÜGE ANLI ÖZEL HAYATI
Müge Anlı, 1999 yılında evlendiği gazeteci Burhan Akdağ'dan 2008 yılında boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu. Anlı, 20 Haziran 2022 tarihinde sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı. Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu, 25 Haziran 2022 tarihinde evlendi.
MÜGE ANLI HANGİ PROGRAMLARI SUNDU?
2006-2008 Dobra Dobra
2008- Müge Anlı İle Tatlı Sert
2010-2011 Mektubunuz Var
2019- Güven Bana
MÜGE ANLI ÖDÜLLERİ
2016 - 43. Altın Kelebek Ödülleri (En İyi Kadın Sunucu)
2018 - 45. Altın Kelebek Ödülleri (En İyi Kadın Sunucu)
2020 - 46. Altın Kelebek Ödülleri (En İyi Kadın Sunucu)
2021 - 47. Altın Kelebek Ödülleri (En İyi Kadın Sunucu)
2022 - 48. Altın Kelebek Ödülleri (En İyi Kadın Sunucu)