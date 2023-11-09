Anlı, 2021 yılı itibarıyla 48 yaşında, 1,64 metre boyunda ve 55 kilo ağırlığındadır. Onun burcu Yay'dır. 1993-2008 yılları arasında gazeteci Burhan Akdağ ile evli olup Lidya Müge adında bir kızları vardır. Edirne'de büyüyen Anlı,

kökleriyle güçlü bir bağ kurduğunu ve en sevdiği spor olan yürümeyi sevdiğini ifade ediyor. Kariyeri ve kişisel hayatı, özellikle de televizyon sunuculuğu, onu Türkiye'de tanınmış bir figür haline getirdi.