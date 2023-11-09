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Müge Anlı kimdir?

Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitiren Anlı, yüksek lisansını Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yaptı. ATV ekranlarında Tatlı-Sert isimli programı hazırlayıp sunmaya başladı. İşte Müge Anlı’nın biyografisi.

17:34 - 9/11/2023 الخميس
Güncelleme: 17:37 - 9/11/2023 الخميس
Yeni Şafak
Müge Anlı kimdir?

Müge Anlı kimdir?

19 Aralık 1973'te
'da doğan Müge Anlı, ATV'deki çalışmalarıyla tanınan tanınmış bir Türk televizyon sunucusu ve gazetecidir. İlk eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde alan Anlı, Kanal 6'daki stajı sırasında hızla yükselerek yönetmen yardımcısı oldu. En büyük çıkışı ise Türk televizyonunun vazgeçilmezi haline gelen kendi tartışma programı '
Müge Anlı ile Tatlı Sert'
i başlatmasıyla geldi. Program özellikle insanların kayıp akrabalarını aramalarına yardımcı olması ve çözülmemiş sorunları çözmesiyle tanınıyor.
Anlı, 2021 yılı itibarıyla 48 yaşında, 1,64 metre boyunda ve 55 kilo ağırlığındadır. Onun burcu Yay'dır. 1993-2008 yılları arasında gazeteci Burhan Akdağ ile evli olup Lidya Müge adında bir kızları vardır. Edirne'de büyüyen Anlı,
kökleriyle güçlü bir bağ kurduğunu ve en sevdiği spor olan yürümeyi sevdiğini ifade ediyor. Kariyeri ve kişisel hayatı, özellikle de televizyon sunuculuğu, onu Türkiye'de tanınmış bir figür haline getirdi.

MÜGE ANLI ÖZEL HAYATI

Müge Anlı, 1999 yılında evlendiği gazeteci Burhan Akdağ'dan 2008 yılında boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu. Anlı, 20 Haziran 2022 tarihinde sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı. Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu, 25 Haziran 2022 tarihinde evlendi.

MÜGE ANLI HANGİ PROGRAMLARI SUNDU?

2006-2008 Dobra Dobra

2008- Müge Anlı İle Tatlı Sert

2010-2011 Mektubunuz Var

2019- Güven Bana

MÜGE ANLI ÖDÜLLERİ

2016 - 43. Altın Kelebek Ödülleri (En İyi Kadın Sunucu)

2018 - 45. Altın Kelebek Ödülleri (En İyi Kadın Sunucu)

2020 - 46. Altın Kelebek Ödülleri (En İyi Kadın Sunucu)

2021 - 47. Altın Kelebek Ödülleri (En İyi Kadın Sunucu)

2022 - 48. Altın Kelebek Ödülleri (En İyi Kadın Sunucu)

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