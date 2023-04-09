Türkiye 14 Mayıs’ta sandık başına gidiyor. CHP’nin Muğla ve diğer illerdeki milletvekili adayları da belli oldu. 14 Mayıs 2023 Pazar günü 64 milyon 191 bin 285 milyon seçmen 28. dönem milletvekillerini seçmek için 195 bin 705 sandıkta oy kullanacak. CHP’nin Muğla milletvekili adayları da belli oldu. İşte isim isim 2023 milletvekili genel seçimi CHP Muğla milletvekili adayları listesi ve detaylar…

CHP Muğla milletvekili adayları (2023 seçimleri)

1. Cumhur Uzun

2. Gizem Özcan

3. Süreyya Öneş Derici

4. Selçuk Özdağ (Gelecek Partisi)

5. Mehmet Demir

6. Fatma Gebeş Çimen

7. Salih Büyükdöverlioğlu

Milletvekili geçici aday listesi ne zaman yayınlanacak?

YSK'nin seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Takvime göre siyasi partilerin milletvekili aday listelerini bugün saat 17.00'ye kadar YSK Başkanlığına sunması gerekiyor. Bu kapsamda şu ana kadar Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi ve Millet Partisi milletvekili adaylarına ilişkin listeyi YSK'ye sundu.

Teslim edilen listeler YSK tarafından incelenmeye başlanacak, eksiklik bulunması halinde bunların tamamlanması için ilgililere 14 Nisan'a kadar süre tanınacak. Ardından geçici aday listeleri 15 Nisan'da, kesin listeler ise 19 Nisan'da ilan edilecek.

Siyasi partilerin seçim çevreleri itibarıyla milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar, radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.

Seçmenlere iki ayrı oy pusulası verilecek

14 Mayıs'taki seçimlerde, seçmenlere verilecek iki oy pusulasından biri cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak. Bu oy pusulasının en üst kısmında "Cumhurbaşkanı Adayları" başlığı bulunacak. İkinci oy pusulasında ise seçmenler milletvekili adaylarına oy verecek. Seçmenler, hem cumhurbaşkanına hem milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.

Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belli oldu

Siyasi partiler ve ittifakların 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi.

Kura çekimi sonuçlarına göre siyasi partiler ve ittifakların sıralaması şu şekilde oldu:

"Yeni Türkiye Partisi 1, Türkiye Değişim Partisi 2, Millet Partisi 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 4, Sosyalist Güç Birliği İttifakı 5, Genç Parti 6, Memleket Partisi 7, Cumhur İttifakı 8, Emek ve Özgürlük İttifakı 9, Büyük Türkiye Partisi 10, Adalet Birlik Partisi 11, Anavatan Partisi 12, Yenilik Partisi 13, Halkın Kurtuluş Partisi 14, Milli Yol Partisi 15, Vatan Partisi 16, Güç Birliği Partisi 17, Millet İttifakı 18, Ata İttifakı 19, Bağımsız Türkiye Partisi 20."

İttifaklar içerisinde sıralama ayrıca belirlendi

Kura çekiminde ikinci aşamada ittifakların kendi içerisindeki sıralaması ise şu şekilde oldu:

Ata İttifakı'nda; Adalet Partisi 1, Zafer Partisi 2. sıra.

Cumhur İttifakı'nda; Büyük Birlik Partisi 1, AK Parti 2, Yeniden Refah Partisi 3, Milliyetçi Hareket Partisi ise 4. sıra.

Emek ve Özgürlük İttifakı'nda; Yeşil Sol Parti 1, Türkiye İşçi Partisi 2. sıra.

Millet İttifakı'nda; Gelecek Partisi 1, Demokrat Parti 2, DEVA Partisi 3, CHP 4, İYİ Parti 5 ve Saadet Partisi 6. sıra.

Sosyalist Güç Birliği İttifakı'nda; Türkiye Komünist Partisi 1, Türkiye Komünist Hareketi 2 ve Sol Parti 3. sıra.



