Murt meyvesi nedir? Faydaları neler?

Ocak ayı sonuna kadar hasadı süren murt meyvesi Mersin’de birçok bahçede alternatif olarak dikiliyor. Kentin ismi verilen meyveye 'hambales' de deniyor. Bu meyve ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi haberimizde bulabilirsiniz.

MURT MEYVESİ FAYDALARI NELER?

Antiseptik özelliğe sahip olduğu öğrenilen meyvenin vücudu mikroplardan arındırarak enfeksiyonlu hücrelerin yok olmasını sağladığı gibi doğal bir balgam sökücü de olduğu ifade ediliyor.

Özellikle kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltan, varis sorunlarını en aza indirdiği öğrenilen meyvenin mide hastalıklarına iyi geldiği gibi akciğer iltihaplanmasından egzamaya kadar iyileştirme etkisine sahip olduğu biliniyor.

Özellikle kış mevsiminde taze taze tüketilen meyvenin grip gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarında iyileştirmeyi hızlandırdığı gibi vücut direncini de kuvvetlendirdiği aktarıldı. A vitamini bakımından da oldukça zengin olan meyvenin, göz yorgunluklarına iyi gelirken, görme problemlerine karşı da olumlu etkileri olduğu, ayrıca kolesterol ve şekeri dengelemeye de bir olduğu dile getiriliyor.

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MURT MEYVESİ KİLOSU NE KADAR?

Murt dedikleri ürünün hasadını yaptıklarını belirten üretici Bedrettin Sezer, "Genç bir ağaç 100 kilogram kadar, yetişkin ağaç ise 200 kilogram kadar meyve verebiliyor. Kalp dostu diye biliniyor, şekere ve sindirim sistemine faydası var. Güzel, tatlı bir bitki" dedi.

Şu anda kilogram fiyatının 15-20 TL aralığında olduğunu kaydeden Sezer, "Bu ürünün ilacı gübresi yok. Fazla bir masrafı olmadığı için üretilebilir bir ürün. Genelde bahçesi yok, yemelik olarak dikiliyor. Bizim bölgede de sevilen bir bitki" ifadelerini kullandı.