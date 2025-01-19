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N harfiyle başlayan eşyalar

N harfiyle başlayan eşyalar

18:0819/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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N harfli eşya isimleri
N harfli eşya isimleri

N harfiyle başlayan eşyalar, günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız birçok nesneyi kapsar. Evlerimizde, ofislerimizde ve hatta dışarıda karşılaştığımız pek çok eşya bu harfle başlar. Bu eşyalar, kullanım alanlarına ve özelliklerine göre farklılık gösterir.

N harfi ile başlayan eşya isimleri
oldukça geniş bir yelpazededir. Mobilyadan mutfak eşyalarına, kıyafetlerden elektronik ürünlere kadar birçok kategoride
N harfi ile başlayan eşyalar
a rastlamak mümkündür. Bu isimler, eşyanın yapıldığı malzemeye, şekline veya kullanım amacına göre belirlenir.
N harfiyle başlayan eşya isimleri
arasında nargile, not defteri, nevresim , nazarlık gibi günlük yaşamda sıklıkla kullanılan eşyalar bulunur.
N harfi ile başlayan eşya
ya da
N harfiyle başlayan eşya isimleri
gibi aramalarla bu tür çıkış listesini kolayca bulabilirsiniz.

N harfi ile başlayan eşya isimleri

  • Nargile
  • Nazar boncuğu
  • Nevresim
  • Not defteri
  • Nasır taşı
  • Navigasyon cihazı
  • Numaratör
  • Neopren eldiven
  • Nikah defteri
  • Nakış makinesi
  • Naylon poşet
  • Nazarlık
  • Nişan yüzüğü
  • Nişancı dürbünü
  • Notluk
  • Notebook
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#N harfiyle başlayan eşyalar
#N harfli eşyalar

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N harfiyle başlayan eşyalar