E harfiyle başlayan eşyalar

, farklı malzemelerden üretilir ve çeşitli amaçlarla kullanılır. Ahşap, metal, plastik, kumaş gibi malzemeler, bu eşyaların yapımında sıklıkla tercih edilir. Bazı eşyalar sadece dekoratif amaçlı kullanılırken, bazıları ise günlük hayatta pratik işlevler görür. Eşarp, elbise, eldiven gibi giysilerden, ekran, elektrik süpürgesi gibi elektronik eşyalara kadar geniş bir yelpazede E harfiyle başlayan eşyalar bulunmaktadır. İşte E harfiyle başlayan eşya isimleri.