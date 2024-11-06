E harfiyle başlayan eşyalar
E harfi ile başlayan eşya isimleri, günlük hayatta sıkça karşılaştığımız nesneleri ifade eder. Evde kullandığımız eşyaların yanı sıra, ofislerde, okullarda, hastanelerde ve diğer birçok mekanda da E harfiyle başlayan eşyalara rastlayabiliriz. Ekmek sepeti, elma, ekran, evrak çantası gibi örnekler, bu harfin çeşitli eşyalarla ne kadar sık ilişkilendirildiğini gösterir. Peki E ile eşya ne var? İşte E harfi ile başlayan eşya isimleri
E harfi ile başlayan eşya isimleri
arasında eldiven, el feneri, ekmek kutusu, elbise, el çantası, eğitici oyuncak, elektrikli süpürge, el aynası, etek, ve el örgüsü battaniye gibi günlük yaşamda kullanılan çeşitli nesneler bulunur. Bu eşyalar, evde, işte veya dışarıda çeşitli işlevler sunarak hayatımızı kolaylaştırır. Eldiven, soğuktan korurken; el feneri, karanlıkta yolumuzu aydınlatmak için tercih edilir. İşte E harfiyle başlayan eşyalar.
E harfiyle başlayan eşya isimleri
E harfiyle başlayan eşya isimleri
E harfiyle başlayan eşyalar
, farklı malzemelerden üretilir ve çeşitli amaçlarla kullanılır. Ahşap, metal, plastik, kumaş gibi malzemeler, bu eşyaların yapımında sıklıkla tercih edilir. Bazı eşyalar sadece dekoratif amaçlı kullanılırken, bazıları ise günlük hayatta pratik işlevler görür. Eşarp, elbise, eldiven gibi giysilerden, ekran, elektrik süpürgesi gibi elektronik eşyalara kadar geniş bir yelpazede E harfiyle başlayan eşyalar bulunmaktadır. İşte E harfiyle başlayan eşya isimleri.
E harfi ile başlayan eşyalar hangileri?
E harfi ile başlayan eşyalar hangileri?
- Elbise
- Eldiven
- Ekmek
- El feneri
- El çantası
- Ev
- Elektrik süpürgesi
- Ekmek kızartma makinesi
- El blenderi
- Elmas
- El havlusu
- El kremi
- El freni
- El aynası
- El çırpıcısı
- El yapımı vazo
- Elmas bilezik
- El örgüsü kazak
- El dezenfektanı
- El aleti
- Elektrik panosu
- Ekmek bıçağı
- El yapımı kilim
- Elek
- El testeresi
- Ekran
- Ekose örtü
- Eldiven kutusu
- El ısıtıcısı
- Elektrik prizi
- Ekmek kutusu
- El dikiş makinesi
- Elektrikli battaniye
- El çantası askısı
- El sanatları kitabı
- Elbise dolabı
- El yapımı süs eşyası
- El yapımı yastık
- Elektrik sayacı
- Elmas kolye
- El fırını
- Eldiven askısı
- Elma dilimleyici
- El çantası organizeri
- El ısıtıcı pedi
- El kremi kutusu
- El dokuma halı
- Elektrikli tıraş makinesi
- El çantası cüzdanı
- El askısı
- El yapımı takı
- Elbise askısı
- El dikiş seti
- Elektrikli ısıtıcı
- El dezenfektan spreyi
- El arabası
- El fırçası
- Elektrik şalteri
- Elma soyucu
- Elektrikli su ısıtıcısı
- El dokuma örtü
- El yapımı kase
- El ısıtıcı torbası
- El çantası kilidi
- El yapımı çanta
- Elektronik anahtar
- Ekmek sepeti
- Elektrikli vantilatör
- Elmas bileklik
- El termosu
- Elektrik kablosu
- El haritası
- Elektrikli diş fırçası
- El yapımı mumluk
- El işi defteri
- El süpürgesi
- Elektronik saat
- El tipi klima
- El yapımı kutu
- Elektrik dağıtım kutusu
- Eldiven klipsi
- Elektrikli ocak
- Ekmek küreği
- Elektrikli motor
- El yapımı kâğıt
- Elmas kaplama takı
- Elektrikli lamba
- El temizlik bezi
- Eldiven cebi
- El işleme tablosu
- Elektrik anahtarı
- El yapımı çömlek
- El yapımı anahtarlık
- Elektrik panosu kapağı
- Elmas kesici
- Eldiven saklama kabı
- El örgüsü atkı
- Elektrikli kahve değirmeni
- El yapımı duvar süsü
- Elektrikli masa lambası
#E harfiyle başlayan eşyalar
#E harfi ile başlayan eşya
#E harfiyle başlayan eşya isimleri