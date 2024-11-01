Ç ile başlayan eşya isimleri

Ç harfi ile başlayan eşya isimleri günlük yaşamda sıkça kullanılan bazı nesneleri ifade eder. Çekyat, oturma alanlarında hem oturma hem de yatma işlevi sunarken, çaydanlık ise mutfakların vazgeçilmezidir. Çatal yemek masalarında en temel araçlardan biridir ve çamaşır makinesi ev işlerinde büyük kolaylık sağlar. Bu eşyalar, Ç harfi ile başlayan pek çok günlük ihtiyaçtan sadece birkaçıdır. İşte Ç harfi ile başlayan eşya isimleri:
Ç harfiyle başlayan bazı eşyalar ise daha özel amaçlar için kullanılır. Örneğin, çadır kamp yaparken barınmak için kullanılan bir eşyadır. Çanta ise eşyalarımızı taşımak için kullandığımız bir aksesuardır. Çekiç ise inşaat işlerinde kullanılan bir alettir. Bu eşyalar, belirli ihtiyaçları karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır.
Ç harfiyle başlayan eşyalar
Ç harfiyle başlayan eşyalar, günlük hayatımızın her alanında karşımıza çıkar. Son yıllarda, çevreye duyarlılık arttıkça, "çevre dostu" olarak adlandırılan birçok yeni ürün ortaya çıkmıştır. Çamaşır makinesi gibi ev aletleri, daha az enerji tüketen ve daha çevre dostu teknolojilerle üretilmektedir. Çöp kutusu ise atıkların toplanması ve geri dönüşümü için kullanılan önemli bir eşyadır. Bu gibi eşyalar, hem hayatımızı kolaylaştırır hem de çevreyi korur.
Ç harfi ile başlayan eşya isimleri
- Çaydanlık: Sıcak su hazırlamak için kullanılan, genellikle metal veya camdan yapılmış bir kap.
- Çatal: Yemek yerken kullanılan, genellikle metalden yapılmış bir araç.
- Çanak: Yemek veya içecek koymak için kullanılan, genellikle seramik veya camdan yapılmış bir kap.
- Çorba kasesi: Çorba içmek için kullanılan, genellikle derin ve yuvarlak bir kase.
- Çarşaf: Yatak üzerine serilen, genellikle pamuklu veya keten kumaştan yapılmış bir örtü.
- Çanta: Eşyaları taşımak için kullanılan, genellikle deri, kumaş veya naylondan yapılmış bir kap.
- Çöp kutusu: Atık maddeleri toplamak için kullanılan, genellikle plastik veya metalden yapılmış bir kap.
- Çamaşır makinesi: Kirli kıyafetleri yıkamak için kullanılan bir ev aleti.
- Çekiç: Çivileri çakmak veya nesneleri kırmak için kullanılan bir alet.
- Çadır: Kamp yaparken barınmak için kullanılan, genellikle kumaştan yapılmış bir yapı.
- Çember: Yuvarlak ve dairesel bir şekle sahip, genellikle metal veya plastikten yapılmış bir nesne.
- Çivi: Ahşap veya diğer malzemeleri birleştirmek için kullanılan, genellikle metalden yapılmış sivri uçlu bir parça.
- Çakmak: Ateş yakmak için kullanılan küçük bir alet.
- Çatal bıçak takımı: Yemek yerken kullanılan çatal, bıçak ve kaşığın bir arada bulunduğu set.
- Çocuk arabası: Bebekleri gezdirmek için kullanılan bir araç.