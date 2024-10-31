B harfi ile başlayan eşya isimleri arasında günlük hayatta, birçok nesne bulunmaktadır. Bu ürünler arasında bardak, battaniye, bilgisayar, balon, bıçak, bilezik, baston ve beşik gibi çeşitli kullanım koşullarına sahip nesneler yer alır. Her biri, farklı masrafları karşılamak için kullanılan ve yaşamın vazgeçilmez parçaları olan B harfiyle başlayan ürünlerdir. İşte B ile başlayan eşya isimleri.
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok eşya, "B" harfi ile başlar. Evlerimizin her köşesinde bu tür eşyalara rastlamak mümkündür. Mutfakta; buzdolabı, blender, bıçak, bardak gibi, oturma odasında; berjer, biblo, bilgisayar, kitaplık gibi, yatak odasında; baza, battaniye, bebek gibi eşyalar bu harfle başlar. Bu eşyalar, hayatımızı kolaylaştırır ve yaşam alanlarımızı güzelleştirir.
B harfi ile başlayan eşyalar listesi
B harfi ile başlayan eşyalar listesi oldukça geniştir ve günlük hayatımızın her alanında karşımıza çıkar. Evlerimizin dışında da birçok eşya, "B" harfi ile başlar. Okulda; boya, kalem, kitap, tahta gibi, parkta; bisiklet, salıncak, top gibi, mağazalarda; bavul, kasa, kasa gibi eşyalarla karşılaşabiliriz. Bu eşyalar, farklı amaçlarla kullanılır ve günlük hayatımızın bir parçasıdır.
- Bardak
- Bıçak
- Battaniye
- Bavul
- Bilezik
- Kitap
- Bulut
- Bilgisayar
- Beyaz Tahta
- Balon
- Batarya
- Bluetooth
- Bisiklet
- Bilye
- Broşür
- Bant
- Balta
- Bavul
- Bluz
- Bot
- Bere
- Boyunluk
- Beşik
- Bebek yatağı
- Berjer
- Biblo
- Blender
- Bez